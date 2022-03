Stefano palermitano vedovo a 30 anni a “C’è posta per te”, Chiellini e Bonucci il ‘regalo’ per lui

La storia è di quelle tristi, una delle tante del quotidiano ma al tempo stesso unica. Ed è raccontata nella puntata del 5 marzo di C’è Posta per Te condotta da Maria De Filippi in onda su Canale 5 che è iniziata con due ospiti d’eccezione: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. I due campioni della Juventus e della nazionale ospiti I due calciatori, campioni d’Europa con la nazionale di Mancini la scorsa estate e colonne portanti della Juventus, sono stati invitati nel programma a fare una sorpresa a Stefano, un giovane palermitano che è rimasto vedovo. La malattia della moglie Stefano ha perso la moglie a soli 27 anni a causa di una malattia durata tre lunghissimi anni. La diagnosi non ha lasciato scampo alla donna che nel 2017 ha iniziato la sua battaglia con un tumore al cervello. Quattro interventi, svariati cicli di chemioterapia ed anche cure sperimentali non sono bastati. Lungo questi tre lunghissimi anni si è mosso per aiutarla e cercare di salvarla. Nel novembre del 2020 ha pure iniziato una raccolta fondi per far sì che la giovane moglie potesse fare una cura sperimentale in una clinica di Hannover, in Germania. Il suo intervento, tra cure, viaggio, sarebbe costato circa 100.000 euro. Vicino alla compagna fino alla fine L’uomo è rimasto vicino alla compagna fino alla fine. Lottando sempre al suo fianco con encomiabile amore e dedizione. Chiellini e Bonucci, la sorpresa di mamma ed ex suocera Ed è così che sua madre e la mamma di Francesca, hanno pensato di fare una sorpresa. Un grande regalo: gli hanno fatto conoscere Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, suoi due idoli. “Siamo qui per dirti quello che pensiamo di te, per ringraziarti della tua straordinaria capacità di amare”, gli hanno detto le due donne che hanno continuato: “Ti sei fatto carico dei guai della ragazza che amavi, hai realizzato il suo sogno, ma lei è stata costretta a vivere un incubo”. E compaiono in studio Bonucci e Chiellini che hanno subito regalato uno scarpino. Bonucci sottolinea il fatto che si trattasse “solo del sinistro. Continua: “Il destro che più bello te lo vieni a prendere a Torino durante una partita”. Le parole della mamma di Francesca Queste sono le parole della mamma di Francesca: “Caro Stefano, per me come è giusto che sia inizialmente eri solo il ragazzo di mia figlia, un po’ timido e riservato, che ha frequentato casa nostra per lo più in occasione di feste e ricorrenze. Tutto è cambiato quando è arrivata la tragica notizia che ha sconvolto le nostre vite, i nostri rapporti si sono intensificati. Hai sopportato la sofferenza come nessuno al mondo. Hai sacrificato la tua vita senza se e senza ma, facendoti carico dei guai della tua fidanzata, la mia amata bambina. La donna che sei riuscito a portare all’altare realizzando il suo sogno mentre lei era costretta a vivere un incubo. Ti prometto affetto e protezione per il tempo che avremo”. Le maglie in dono Ma non è finita qui. In dono anche le maglie bianconere sempre di Bonucci e Chiellini. Quest’ultimo gli ha donato anche un piccolo mappamondo ed un viaggio aggiungendo “Quando sarà possibile, scegli un posto e poi potrai fare un viaggio per quattro persone per poter ripartire”. La commozione di Stefano Dopo queste parole, a scendere dalla scalinata sono Bonucci e Chiellini. I due hanno regalato a Stefano uno scarpino da calcio “ma solo il sinistro”, afferma Bonucci. “La destra che è più bella te la vieni a prendere a Torino durante una partita”. Poi, gli ha donato anche la maglia sia sua che di Chiellini. Chiellini gli ha regalato un piccolo mappamondo: “Quando si potrà fare, scegli un posto e potrai fare un viaggio per quattro persone per potere ripartire”. Stefano è rimasto commosso ricordando “L’ultima promessa che mi ha chiesto di fare Francesca prima di morire è stata: ‘Devi girare il mondo e me lo devi fare vedere con i tuoi occhi’, quindi sono molto contento di questo regalo”. Dopo queste parole, come consuetudine del programma, si è aperta la busta ed il giovane ha riabbracciato Mariella e Carla “Provo a riprendere la mia vita. Ci provo, l’ho promesso a Francesca. Lo Farò”. Cosa scriveva Stefano “Per chi non ha avuto la fortuna di conoscerla, vi presento Francesca: è una splendida ragazza di 26 anni e come tutte le ragazze della sua età con tanti sogni nel cassetto e tanti progetti da voler realizzare. Purtroppo però, da 3 lunghissimi anni, combatte contro un tumore cerebrale raro. Nonostante i 3 interventi chirurgici, che hanno inevitabilmente segnato il suo fisico e il suo stato d’animo e dopo le tante cure alla quale si è dovuta sottoporre, il tumore è ancora presente e cresce rapidamente”. “Francesca però ha tanta voglia di vivere e non vuole arrendersi, non vogliamo farlo!”. “L’ultima speranza di provare a salvarle la vita è procedere con un intervento in Germania presso una clinica di Hannover (INI) entro i primi giorni di dicembre. Il solo intervento però ha un costo di 80 mila euro e a questo bisognerà aggiungere le spese delle cure SPERIMENTALI necessarie. Sono cifre, purtroppo, che da soli non possiamo sostenere, per questo abbiamo bisogno del vostro supporto, anche un piccolo gesto che possa aiutare questa iniziativa e salvare Francesca. Ci auguriamo di lasciarci questo incubo alle spalle. Grazie”.

