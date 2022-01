l'uomo ha chiuso la busta decidendo di non perdonare la figlia

Una busta chiusa ed una figlia rifiutata dal padre che non riesce a perdonarla.

Si è conclusa così, ieri sera, davanti alle telecamere di Canale 5, la storia di Vivienne e Emad, figlia e padre.

L’uomo, egiziano, residente da molti anni a Palermo, ha ribadito a Maria De Filippi, nel corso del programma cult “C’è posta per te”, che non ha intenzione di riavvicinarsi alla figlia, che le avrebbe, a suo dire, mancato di rispetto.

Vivienne allontanata dal padre perché incinta prima del matrimonio

A tentare di riallacciare i rapporti con il padre, che non frequenta più da ben 12 anni, proprio Vivienne che ha contattato la redazione di “C’è posta per te”. Vivienne è stata allontanata dal padre perché rimasta incinta prima del matrimonio. Nonostante la donna gli abbia chiesto perdono più volte, Emad non ha mai sentito ragioni, così come ieri sera. Oggi Vivienne ha 33 anni ed è madre di tre bellissime bambine, che però non hanno ancora avuto l’opportunità di conoscere il nonno.

L’appello di Vivienne

Vivienne ha tentato di tutto per far pace con il padre, che non ha mai ceduto alle suppliche della figlia.

“Da tanto aspetto questo momento – ha detto Vivienne a Emad -, da 12 anni. Avevi altre aspettative per me. Oggi ho tre bambine che mi chiedono spesso di te”.

Le tradizioni

Emad si è mostrato inflessibile, nonostante i tentativi di mediazione di Maria De Filippi. “Sin da piccola – ha detto Emad – le ho insegnato di dire sempre la verità. Non mi ha detto che era incinta. Nelle nostre tradizioni ci sono cose che non si perdonano”. Per Emad sua figlia ha sbagliato, uno sbaglio irrimediabile per l’uomo che ha deciso di non perdonarla e non incontrarla e che si è detto deluso da Vivienne: “Se era seria non faceva quello che ha fatto”.

Il confronto

Il confronto tra padre e figlia è durato a lungo. Emad ha rifiutato Vivienne, ancora una volta, ribadendo i principi della religione musulmana.

La donna ha tentato di spiegare la propria posizione in lacrime: “Vorrei che lui mi portasse all’altare. Mi basta anche solo un messaggio al mattino e sapere che ci sei”.

La busta chiusa e il perdono che non è arrivato

Maria De Filippi ha più volte fatto notare ad Emad che sono passati dodici anni e che forse è giunto il momento di buttarsi il passato alle spalle. “Lasciamo che il tempo rimargini la ferita”, ha detto l’uomo chiudendo la busta e abbandonando gli studi televisivi.