Stellone vuole far sentire importante tutta la rosa. E’ questo il tema principale della sua conferenza stampa prepartita di Lecce – Palermo che si giocherà domenica sera alle ore 21:00. Proprio sulla formazione Stellone ha detto: “Voglio far sentire importanti tutti i giocatori. Non vi dico che squadra metterò in campo perchè non voglio dare vantaggi al Lecce”.

“Farò delle scelte in base alle partite, tutti i giocatori devono farsi trovare pronti. Voglio che la competizione tra di loro si alzi. Con il mio staff abbiamo preparato già un programma per affrontare al meglio questo filotto di partite che ci attendono”.

E ancora: “Chi non gioca non è assolutamente bocciato. E’ chiaro che qualcuno sarà meno contento ma tutti i ragazzi acettano le mie scelte. L’obiettivo è arrivare a fine campionato con i giocatori non sfiniti fisicamente“.

Su Puscas, Struna e Rispoli: “Puscas è forte e non deve dimostrare niente a nessuno. E’ tornato carichissimo dalla nazionale e credo serva solo il gol per sbloccarlo. Per quanto riguarda Struna e Rispoli, io ho parlato con tutti i giocatori in scadenza, in allenamento mi danno belle risposte. Non so se giocheranno domani ma stanno bene”.

Infine un’analisi sull’avversario: “Il Lecce sta facendo benissimo, se andiamo lì a sottovalutarli commettiamo un errore gravissimo, noi dobbiamo farci trovare assolutamente pronti. Servirà senza dubbio una partita di grosso sacrificio”.

