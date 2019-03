“Continuiamo a non ritenere opportuna la presidenza della commissione Bilancio di Savona mentre questi è oggetto di indagini per fatti di estrema gravità, per cui annunciamo che il M5S non parteciperà ai lavori sul collegato in seconda commissione se da parte di Savona non dovesse arrivare quello che riteniamo un opportuno e doveroso passo indietro”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Francesco Cappello. “Premesso – afferma il deputato 5stelle – che nessuno può essere considerato colpevole fino al terzo grado di giudizio, non possiamo comunque nascondere il nostro enorme imbarazzo a veder presiedere la commissione Bilancio ad una persona oggetto di pesanti accuse, specie in questa fase delicatissima in cui sono all’esame dell’Ars provvedimenti che muovono parecchi milioni di euro”.

“Ci saremmo aspettati – conclude Cappello – che l’invito a fare un passo indietro fosse arrivato anche dagli altri partiti , specie da quelli d’opposizione e, soprattutto, da Musumeci, il cui silenzio su questa vicenda è, a dir poco, imbarazzante”.