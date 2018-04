“Mancano poche ore alla scadenza della proroga del regolamento sul suolo pubblico e registriamo ancora l’assenza di regole certe per gli esercenti che rappresentano una parte importante del tessuto economico della città”.

Lo afferma Alfonso Zambito, presidente di Fiepet-Confesercenti Palermo. “Apprendiamo di una bozza di regolamento che sarebbe stata messa a punto dall’amministrazione e chiediamo che le scelte su questo campo siano condivise con chi lavora e investe per il miglioramento complessivo del sistema Palermo, creando anche posti di lavoro – prosegue Zambito -. La politica non può fare da sola ma deve tenere conto delle richieste delle associazioni di categoria che non hanno mai perso di vista le esigenze dei residenti”. E sul nuovo regolamento che il Comune si appresta a varare, Zambito aggiunge: “Auspichiamo da tempo la possibilità di mantenere le strutture H24 senza dovere smontare ogni notte le pedane”.