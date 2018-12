la denuncia dei residenti

“Registriamo l’assenza totale dello spazzamento manuale nelle varie Borgate della VII Circoscrizione di Palermo. Ormai le strade sono imbrattate e la Rap non riesce a soddisfare le esigenze dei cittadini, che seppur costretti a pagare le tasse, ricevono un servizio pari a zero”. A riferirlo è il Vicepresidente della VII Circoscrizione, Fabio Costantino.

“È giusto che l’Amministrazione Orlando sanzioni l’Azienda perché non rispetta il contratto di servizio. Si chiede – conclude Costantino – il ritorno agli ambiti territoriali ovvero agli operatori ecologici assegnati alle varie Borgate, come accadeva in passato. Se L’ Amministrazione non prende provvedimenti in tempi celeri, siamo pronti a coalizzarci per un sit-in di protesta, perché così non si rispettano ne si tutelano i diritti dei cittadini.