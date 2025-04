Lo stop la caro traghetti per le isole Minori ottenuto ieri dalla Regione siciliana al culmine del vertice al Ministero dei Trasporti non basta ai sindacati per ritirare la promessa di blocco dei trasporti marittimi.

“Saremo soddisfatti dell’esito dell’incontro al Mit, solo se la società Caronte & Tourist Isole Minori tornerà al tavolo di confronto sindacale per ripristinare le condizioni pattuite nel mese di ottobre, poi unilateralmente congelate” mettono nero su bianco oggi Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Sicilia, dopo l’incontro al Mit sulla convenzione SNS del trasporto marittimo siciliano che sembra aver scongiurato l’aumento dei prezzi dei biglietti dei collegamenti con le Isole minori.

Si attendeva questo incontro da febbraio, ben prima degli aumenti

I segretari regionali generali Alessandro Grasso Filt Cgil, Dionisio Giordano Fit Cisl, Katia di Cristina Uiltrasporti, precisano: “l’incontro al Mit era stato sollecitato già nel mese di febbraio anche attraverso nostri incontri sindacali unitamente alle nostre segreterie nazionali. Ci aspettiamo quindi la ripresa immediata del confronto sindacale con CTIM, e siamo convinti che si possa riprendere un cammino proficuo per i lavoratori e per i servizi di collegamento da e verso le isole minori, dato che tra l’altro la stagione estiva è alle porte”.

L’incontro di ieri al Ministero

Ieri l’incontro al Mit tra il viceministro Edoardo Rixi e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. aveva scongiurato l’aumento delle tariffe sui collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori, previsto dalla Società di Navigazione Siciliana.

La nota del Ministero

Il confronto, si legge in una nota del Mit, ha permesso di esaminare le problematiche legate alla convenzione firmata nel 2016 e in vigore fino al 2028. A tal proposito, sottolinea la nota, è stata accettata la proposta della Regione Siciliana di ridurne la durata di sei mesi, anticipando la revisione del contratto.

Inoltre, prosegue la nota, le parti hanno concordato di avviare un percorso congiunto per trasferire la gestione dei collegamenti marittimi alla Regione Siciliana, con l’obiettivo di rendere più efficienti i servizi esistenti e superare le sovrapposizioni tra le linee concorrenti finanziate da fondi pubblici. A fronte di queste decisioni, è stato chiesto a SNS di sospendere gli aumenti tariffari previsti per il mese di maggio, dando il via a un tavolo tecnico che coinvolgerà tutte le parti interessate. L’obiettivo è garantire un confronto costruttivo e responsabile, finalizzato a una revisione anticipata della convenzione. Il Mit, in collaborazione con la Regione Siciliana, continuerà a lavorare per assicurare la continuità territoriale marittima e la sostenibilità economica dei collegamenti tra la Sicilia e le sue isole minori, conclude la nota.