Vertice fra il gruppo di Forza Italia all’Ars e il Commissario azzurro Nino Minardo in attesa della riunione con gli altri partiti della maggioranza convocata per oggi.

Variazioni di bilancio occasione per dare risposte

“Le variazioni di bilancio non possono essere considerate un semplice passaggio tecnico o parlamentare. Rappresentano invece uno dei momenti più importanti dell’anno per definire le priorità economiche e sociali della Sicilia e per dare risposte concrete ai cittadini” afferma il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, al termine della riunione proprio con il commissario regionale del partito, Nino Minardo, e con l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, per definire un pacchetto di proposte da presentare nell’ambito delle prossime variazioni di bilancio.

Il percorso per le variazioni di bilancio

Nel corso dell’incontro è stato condiviso un percorso articolato su due direttrici: investimenti strategici per il futuro della Sicilia e interventi concreti a favore dei territori.

Tra le iniziative prioritarie, che verranno successivamente presentate nel dettaglio, figurano misure per valorizzare il capitale umano siciliano, favorire il rientro e la permanenza dei giovani professionisti attraverso progetti di south working, sostenere il merito universitario e promuovere la nascita di un ecosistema regionale dedicato all’intelligenza artificiale e all’innovazione.

Un pacchetto di misure condivise

Il pacchetto conterrà inoltre specifiche misure a sostegno dell’agricoltura siciliana, con particolare riguardo alla tutela della filiera del grano e al rafforzamento del sistema delle cantine sociali e cooperative, patrimonio economico e produttivo di numerosi territori dell’Isola.

“Accanto a queste misure, Forza Italia proporrà l’istituzione di un Fondo per gli Investimenti nei Territori (FIT), destinato a finanziare opere, servizi e interventi capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali e di ridurre i divari territoriali”.

Minardo: “Sia occasione per affermare metodo, no alla distribuzione a pioggia”

“Le variazioni di bilancio – ha detto a margine della riunione il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo – non sono una distribuzione di risorse ma una scelta di priorità. Per Forza Italia devono rappresentare un’occasione per affermare un metodo fondato su serietà, competenza e visione strategica, mettendo al centro lo sviluppo della Sicilia e la crescita delle sue comunità. Vogliamo contribuire con idee concrete e realizzabili, capaci di investire sul capitale umano, sostenere i territori e costruire opportunità per le nuove generazioni”.