La scrittura come strumento di denuncia per una narrativa coinvolgente. "Heart on Fire – anime incatenate" della casa editrice Sperling&Kupfer è il nuovo libro di Charlotte Rose, che ha scalato le classifiche italiane posizionandosi tra i primi cinque libri più venduti in Italia. Carlotta, originaria di Palermo e studentessa di scienze politiche e relazioni internazionali, con i suoi 22 anni ha dimostrato che l'amore per la scrittura è talmente potente da scardinare qualsiasi pregiudizio di età. La sua è una denuncia verso temi purtroppo piuttosto attuali: la violenza domestica e minorile. Ne tratta con grande consapevolezza ma come ogni storia degna di nota, ha un lieto fine.

















La prima bozza nel 2021

La sua esperienza da scrittrice nasce nel 2021 tra diletto e sogni da realizzare. Inizia a buttare giù una storia, romantica e autentica, scrivendo su Wattpad Corp ( un sito che riunisce una comunità di scrittori e lettori liberi di pubblicare un contenuto originale) e da lì si fa strada. Comincia a farsi conoscere anche tramite i social condividendo le sue emozioni attraverso la scrittura. In poco tempo riesce a creare intorno a sé un piccolo fandom (una comunità di appassionati) che apprezzano la sua storia. Promuove i primi capitoli pubblicandoli su TikTok: “Volevo rappresentare due facce della stessa medaglia – ha raccontato Carlotta – da un lato il dolore subito, dall’altro la forza di chi riesce a superarlo”.

La trama

“Il racconto si concentra su due ragazzi che, dopo aver vissuto esperienze traumatiche legate alla violenza, si incontrano all’università” racconta ai microfoni di BlogSicilia. “Inizialmente i due ragazzi non si sopportano fino a quando la ragazza, forte del suo passato, decide di aiutare il protagonista a fare i conti con le sue ferite”. E’ una storia d’amore che nasce dalla comprensione e dal supporto reciproco di un passato turbolento che viene alleviato dalla forza curativa dell’amore.

di Marlene Prise è una giovane donna di ventuno anni che, nonostante il suo passato difficile, cerca di costruire una vita nuova alla Berkeley University. Tuttavia, la sua esistenza sembra essere costantemente segnata dall’ombra di Travis Harris, un ragazzo che incarna tutto ciò che i suoi adorati fratelli maggiori le hanno sempre consigliato di evitare. Travis è il classico “cattivo ragazzo”: arrogante, misterioso e con un fascino irresistibile. Motociclista spericolato e pugile implacabile, vive la vita senza limiti, portando con sé un bagaglio di segreti e tenebre che lo rendono tanto affascinante quanto inaccessibile. Marlene, d’altra parte, è una giovane donna che desidera ardentemente lasciarsi alle spalle le cicatrici del suo passato. I suoi sei fratelli maggiori, protettivi e affettuosi, hanno stabilito una sola regola: stare lontana da Travis. Ma il destino ha un modo tutto suo di intrecciare le vite delle persone.

Le strade di Marlene e Travis continuano a incrociarsi, creando una tensione palpabile tra i due. Entrambi lottano contro i fantasmi del passato e le difficoltà del presente, ma sono anche due anime affini, unite da esperienze simili e cicatrici invisibili. La loro connessione diventa sempre più intensa, mentre si rendono conto che, nonostante le avvertenze e i divieti, non possono scappare l’uno dall’altra.

La storia si intensifica quando un’ombra minacciosa nella vita di Travis inizia a incombere su entrambi. Questa minaccia non solo mette a rischio la vita di Travis, ma coinvolge anche Marlene e le persone a lui care. In questo contesto di crescente tensione, i due protagonisti devono affrontare non solo i loro demoni interiori, ma anche scheletri del passato e vecchi nemici che sembrano tornare per mettere alla prova la loro resilienza.

Il firma copie da Palermo fino a Milano

Il libro di Charlotte Rose è disponibile in tutte le librerie d’Italia e store online dal 28 gennaio 2025. Ormai da settimane è partito il firma copie in giro per lo stivale: Palermo e dintorni, Napoli e il prossimo 15 marzo sarà al Romance Festival di Milano. Sulla notorietà si è espressa così: “Sono davvero molto emozionata ma anche a mio agio – ha detto – interagisco con i lettori ormai dal 2021, li ringrazio davvero per tutto l’affetto sono diventati la mia seconda famiglia”.