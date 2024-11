Contro la violenza e per promuovere una cultura del rispetto oggi c’è “Palermo in Rosa”, manifestazione sportiva delle donne per le donne. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento, l’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune, come già successo domenica scorsa in occasione della Maratona, ha emesso un’ordinanza che prevede modifiche alla circolazione veicolare e alla sosta in diverse vie e piazze cittadine, alcune delle quali scattate già da ieri pomeriggio. Si tratta dell secondo documento emanato ad integrazione della precedente ordinanza. L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha disposto la limitazione della circolazione veicolare e della sosta in alcune vie e piazze cittadine, per lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Nel dettaglio, già dalle ore 18 di ieri, sabato 23 novembre 2024 e fino a cessata esigenza è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati nell’intera Piazza Nascè e lungo l’intera Via Isidoro Carini.

Chiusure al traffico:

Dalle ore 9:00 di oggi, domenica 24 novembre, e fino al passaggio dell’ultimo concorrente, sarà istituito il divieto di transito veicolare lungo il percorso della manifestazione. Le strade perpendicolari al circuito saranno chiuse solo durante il passaggio dei partecipanti. Il percorso interessato è il seguente:

Partenza: Piazza Ruggero Settimo (Piazza Politeama)

Via Ruggero Settimo

Piazza Verdi (il flusso veicolare transiterà da Piazza Verdi con rientro dal tratto di Via Maqueda)

Via Cavour (tratto compreso tra Via Pignatelli Aragona e Via Roma)

Via Roma (tratto da Via Cavour a Piazza Luigi Sturzo; i veicoli provenienti da Via Roma dalla stazione centrale dovranno svoltare a destra verso Piazza XIII Vittime, mentre quelli provenienti da Piazza XIII Vittime avranno l’obbligo di svolta a sinistra verso la stazione centrale)

Piazza Don Luigi Sturzo (intera piazza)

Via Giuseppe Puglisi Bertolino (intero tratto)

Via Isidoro Carini (intero tratto)

Via Pasquale Calvi (tratto compreso tra Via Archimede e Via Alfonso Borrelli)

Via Alfonso Borrelli (tratto da Via Pasquale Calvi a Piazza Francesco Crispi)

Piazza Francesco Crispi (corsia di valle)

Via della Libertà (asse centrale)

Arrivo: Piazza Ruggero Settimo (Piazza Politeama)

I veicoli provenienti da Via La Farina saranno deviati nella corsia laterale in direzione Via Dante.

Divieti di sosta:

Il divieto di sosta con rimozione coatta sarà in vigore a partire dalle ore 18:00 di sabato 23 novembre e fino a cessata esigenza nelle seguenti aree:

Via Cavour (tratto compreso tra Piazza Verdi e Via Roma – ambo i lati)

Piazza Don Luigi Sturzo (intera piazza)

Via Giuseppe Puglisi Bertolino (intero tratto – ambo i lati)

Via Alfonso Borrelli (tratto da Via Pasquale Calvi a Piazza Francesco Crispi – ambo i lati)

Via Pasquale Calvi (tratto compreso tra Via Archimede e Via Alfonso Borrelli)

Piazza Francesco Crispi (corsia di valle)

Via della Libertà (tratto compreso tra Piazza Mordini/Crispi e Piazza Ruggero Settimo/Castelnuovo, carreggiate laterali: divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro seguendo il senso di marcia)