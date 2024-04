Domenica di passione per gli automobilisti palermitani. Si corre la Vivicittà e Palermo si ferma per mezza giornata almeno in tutta la zona Nord e fino a Mondello. Diventa impossibile spostarsi da e verso la borgata marinara della città estremamente gettonata proprio nei fine settimana di aprile ma non soltanto. Occorre fare parecchia attenzione perchè la “trappola” dei divieti di sosta con rimozione scatta già da oggi. Dalla mezzanotte di sabato 13, e fino alle 14 di domani, domenica 14 aprile, scattano i divieti di sosta con rimozione mentre dalle 7 di domani mattina scattano le chiusure delle strade fino a fine manifestazione e comunque fino alle 14 di domenica.

Divieto di sosta con rimozione

Occhio attento al parcheggio stasera nelle due vie di accesso laterale al Parco della Favorita ovvero via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio che saranno chiuse e con divieto di sosta; indicazione di strade senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia ma anche interdette al parcheggio.

Chiuse al traffico via Case Rocca nell’intero tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante. Impercorribili i viali della Favorita: chiusura per Viale Diana nel tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei Matrimoni) e Viale Margherita di Savoia; e per Viale Ercole per intero.

Chiusura totale del parco della Favorita

All’interno del Parco della Favorita scatteranno i divieti per il tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi.

Divieti anche in viale Regina Di Savoia nota a che come la discesa di Valdesi, nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino e nelle due strade di accesso laterale Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio che saranno indicate come strade senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti). Viale del Fante dal civico 25 fino ingresso Viale Rocca spazio antistante Giardino Vincenzo Florio Case Rocca con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta fino a cessata esigenza.