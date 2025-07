Una guida a strade chiuse, viabilità e divieti

Quando il Festino chiama, Palermo risponde. Come ogni anno, la città si prepara ad accogliere il Festino di Santa Rosalia giunto alla sua 401 edizione con una serie di provvedimenti straordinari per garantire sicurezza, ordine e partecipazione. Modifiche alla viabilità, divieti di sosta e altre misure temporanee entreranno in vigore nei giorni clou della manifestazione per consentire il regolare svolgimento degli eventi dedicati alla Santuzza.

Modifiche alla viabilità (zona centro)

In occasione del grande evento, l’amministrazione comunale di Palermo ha emanato una nuova ordinanza (897) che prevede la limitazione veicolare nel centro storico nei giorni: 11, 12 e 13 luglio, previste dalle 19 alle 21.30.

Per garantire sicurezza e considerata l’alta affluenza dei partecipanti saranno attuale le seguenti chiusure: Piazza Villena (Quattro Canti) chiusura totale al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata; via Maqueda, da via Calderai/Ponticelli fino a piazza Villena (lato stazione) chiusura al traffico.

Poi ancora: via Maqueda, da via Venezia e piazza Villena (lato teatro Massimo) chiusura al traffico; via Vittorio Emanuele, da via Montevergini a piazza Villena (lato cattedrale) chiusura al traffico; via dell’Università e via D’Alessi sarà obbligatoria la svolta a destra verso via Ponticelli.

Strade chiuse, divieti di sosta con rimozione coatta

Ad integrazione dell’ordinanza sopracitata, la numero 896 predispone ulteriori provvedimenti straordinari per regolare la circolazione veicolare. In particolare, sarà interdetta al traffico veicolare la carreggiata lato mare del Foro Italico Umberto I, nel tratto compreso tra piazza Tumminello e via Cala, dal 10 al 15 luglio.

Il divieto di sosta sarà in vigore per consentire l’allestimento delle strutture scenografiche, in particolare il posizionamento dei fuochi d’artificio.

I mezzi tecnici delle emittenti televisive e delle autorità religiose, così come i partecipanti all’organizzazione dell’evento (Amat, Amap, Amg, Rap, Reset, Coime) avranno autorizzazioni specifiche per l’accesso alle zone interessate.

Stop a Ztl e monopattini e biciclette

Il Comune ha inoltre annunciato la sospensione straordinaria della Ztl diurna e notturna nelle giornate del 14 e 15 luglio. La decisione arriva per consentire la più ampia partecipazione agli eventi in programma, sia civili che religiosi, senza limitazioni normalmente previste dalla zona a traffico limitato del centro storico.

In aggiunta, è stato disposto il divieto assoluto di utilizzo e circolazione di monopattini, biciclette (anche a pedalata assistita), motorini elettrici e mezzi similari nelle aree interessate dagli eventi. La decisione arriva su richiesta della Questura di Palermo affinché venga garantito il corretto svolgimento delle attività programmate. Il provvedimento sarà valido da mezzanotte el 14 luglio fino alle 24 del 15 luglio.

Dunque, sarà vietato: il transito e l’utilizzo per tutti i mezzi a ruota elettrici o a propulsione muscolare, inclusi monopattini, biciclette e motorini elettrici; sarà obbligatorio rimuovere entro l’orario stabilito tutti gli stalli, colonnine e mezzi di micro mobilità da parte delle società di noleggio (Bird, Bit Mobility, Helbiz, Lime, Voi, Ridemovi etc.); disattivare gli impulsi elettrici per impedire l’utilizzo accidentale o abusivo dei mezzi.

Ztl sospesa e strade chiuse, quando e dove

A partire dalle 16 di lunedì 14 luglio, la Ztl centrale sarà sospesa. Nonostante ciò, il transito veicolare in gran parte delle zone del centro storico sarà vietata.

Dalle ore 17 del 14 luglio fino alle 3 del 15 luglio, sarà vietata la circolazione veicolare in: Corso Vittorio Emanuele, da Porta Nuova a Porta Felice; Foro Umberto I (intero tratto), via Maqueda, via Cala, via Roma, da piazza Giulio Cesare a via Cavour, via del Bastione, tra via Cadorna e piazza della Vittoria, piazza Santo Spirito (intera piazza), corso Calatafimi, da coso Alberto Amedeo a Porta Nuova, via Lincoln, da corso dei Mille a Foto Umberto I

Per quanto riguarda il Foro Italico, già a partire dalle 7 del 14 luglio saranno posizione transenne lungo la carreggiata lato mare per creare corridoi di sicurezza riservati a mezzi di soccorso e forze dell’ordine.