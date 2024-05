L’operaio rimasto gravemente ferito nell’incidente di Casteldaccia, dove morirono cinque suoi colleghi, è stato dimesso dal Policlinico ed è stato trasferito a villa delle Ginestre per la riabilitazione.

“Oggi si conclude il percorso di assistenza e cura presso il Policlinico del paziente coinvolto nell’incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 Maggio a Casteldaccia. L’uomo è stato, infatti, trasferito a Villa delle Ginestre per proseguire il percorso di ribailitazione”, fa sapere la struttura universitaria di Palermo.

Il comunicato

“Il paziente, arrivato al Policlinico in condizioni disperate, dopo dieci giorni era uscito dalla Terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza diretto dal professore Antonino Giarratano e aveva proseguito le cure nell’unità operativa di Medicina interna e stroke care. In questo reparto di area medica a elevata competenza, diretto dal professore Antonino Tuttolomondo, aveva ricevuto il supporto continuato di tutti gli specialisti necessari a garantire un recupero funzionale organico e psicologico. Oggi – spiega Tuttolomondo – confermata la stabilitá delle condizioni cliniche generali, respiratorie e il controllo della pressione arteriosa, si è provveduto al trasferimento presso la struttura di riabilitazione Villa delle Ginestre, dove il paziente potrà proseguire il percorso riabilitativo fisioterapico e logopedico già iniziato già durante la degenza in Terapia intensiva e continuato durante la pemanenza in Medicina Interna con Stroke care”.

La donazione di giocattoli al Policlinico

Una donazione di giocattoli da privati e il progetto di lettura “Favole in corsia” con l’Università per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti durante la loro degenza ospedaliera. Sono le due iniziative realizzate per il benessere dei bambini ricoverati presso l’unità operativa di Chirurgia pediatrica del Policlinico diretta dalla professoressa Maria Rita Di Pace.

La donazione di giocattoli è stata promossa da alcuni asili privati che hanno organizzato la raccolta di balocchi a cui hanno contribuito le famiglie degli alunni

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questa meravigliosa iniziativa – afferma il Commissario straordinario del Policlinico, Maria Grazia Furnari – concorrendo a migliorare il benessere psicologico ed emotivo dei bambini durante il loro percorso di cura”.

Le fa eco la professoressa Maria Rita Di Pace: “Siamo felici di potere rendere meno traumatico possibile il ricovero ospedaliero per i bambini e ringraziamo tutti coloro che così affettuosamente hanno partecipato alla donazione dei giocattoli per i piccoli ospiti del nostro reparto”.

