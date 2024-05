Per la giornata di lunedì 13 maggio

Il sindaco metropolitano Roberto Lagalla ha proclamato il lutto cittadino nei Comuni dell’Area Metropolitana di Palermo per la giornata di lunedì 13 maggio, per la scomparsa dei lavoratori morti a Casteldaccia, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 maggio.

Con questo atto l’Amministrazione metropolitana intende interpretare, in modo solenne, il comune sentimento di dolore di tutti i cittadini dell’intero territorio metropolitano ed esprimere alle famiglie delle vittime un profondo senso di cordoglio.

“È stata ritenuta doverosa la proclamazione del lutto per esprimere la profonda partecipazione delle istituzioni e della comunità al dolore dei familiari delle vittime coinvolte nel tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia”. Così dichiara il sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

A Palazzo Comitini e in tutti i Comuni della provincia di Palermo saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e vicinanza alle famiglie delle vittime. Nella stessa giornata e nel corso dell’anno scolastico i dirigenti scolastici delle scuole superiori di secondo grado sono invitati a promuovere momenti di dialogo e riflessione con gli studenti, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Via libera ai funerali delle prime tre vittime

Svolte le autopsie sui primi tre corpi delle cinque vittime della strage sul lavoro di Catasteldaccia, sono stare restituite le salme ai familiari che potranno procedere ai funerali. Sabato 11 maggio, dunque, si potranno celebrare le esequie di Ignazio Giordano ed Epifanio Alsazia mentre quelle di Giuseppe La Barbera si svolgeranno lunedì 13 maggio.

A Partinico i funerali di Ignazio Giordano

Sabato alle 9.30, nella chiesa madre di Partinico, in provincia di Palermo, l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, presiederà la concelebrazione delle esequie di Ignazio Giordano, uno dei cinque operai vittime della strage sul lavoro a Casteldaccia.

“Il presidente della Regione Renato Schifani ha comunicato che l’amministrazione regionale si farà carico delle spese del funerale e della tumulazione”, ha detto il sindaco di Partinico Piero Rao. Ai funerali parteciperanno tutti i sindaci dei Comuni di residenza delle vittime.

L’ultimo saluto ad Epifanio Alsazia ad Alcamo

I funerali di Epifanio Alsazia, il socio della ditta subappaltatrice, si celebreranno sabato, alle 10.30, nella chiesa madre di Alcamo nel Trapanese.

Lunedì 13 maggio a Palermo le esequie di Giuseppe La Barbera

La procura di Termini Imerese ha rilasciato ai familiari il nulla osta alla sepoltura e alla celebrazione dei funerali di Giuseppe La Barbera, uno dei cinque operai morti nella strage di Casteldaccia. Le esequie si terranno lunedì prossimo alle 10 nella chiesa del Carmine maggiore, in piazza del Carmine a Palermo. La Barbera, 28 anni, era il più giovane fra le vittime.

Oggi le altre due autopsie

Verranno eseguite questa mattina le autopsie sui corpi di Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia, due dei cinque operai morti lunedì nella tragedia di Casteldaccia. I medici incaricati di effettuare al Policlinico di Palermo gli esami autoptici, sono Stefania Zerbo, Ginevra Malta, Erika Serena Sorrentino e Tommaso D’Anna. Ieri sono stati eseguite autopsie sugli altri tre operai. I primi risultati hanno confermato ieri che gli operai sono morti a causa dei polmoni ostruiti dall’idrogeno solforato, sprigionato dai liquami.

