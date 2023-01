A Palermo le cartelle esattoriali non si stracciano, in Consiglio arriva la delibera sui tributi

Il Comune di Palermo non ricorrerà, con ogni probabilità, allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro previsto dall’ultima legge finanziaria varata dal Governo Meloni. Questo pomeriggio la Giunta, con una delibera firmata dal vicesindaco Carolina Varchi, porterà la proposta di rinuncia in Consiglio Comunale. Un atto sul quale balla un tesoretto contabile da 222 milioni di euro.Somma che ha evidenti ripercussioni sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Uno dei capisaldi della procedura di riequilibrio dei conti da avviare ufficialmente nei prossimi mesi.

L’atto sarà discusso nella seduta pomeridiana, con prima chiamata alle ore 15. Sede nella quale il vicesindaco con delega al Bilancio Carolina Varchi sarà chiamata a spiegare le ragioni della rinuncia allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro. Un provvedimento, quello dell’esponente di Fratelli d’Italia, che ad una prima lettura politica appare quasi antitetico rispetto a quanto previsto dal Governo nazionale.

In realtà è la stessa esponente di Giunta a spiegare, nella delibera sottoscritta insieme alla Capo Area del settore Tributi Maria Mandalà, le ragioni di tale scelta. “I carichi iscritti a ruolo, per cumulo delle partite confluite in uno stesso ruolo, di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi 222 milioni di euro. A fronte degli stessi benefici – scrive Carolina Varchi nel provvedimento – il debitore potrà accedere alla definizione della legge 197/2022. Questo comporterà per il Comune sia l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle“. Fatto che, nelle previsioni dell’Amministrazione, permetterà di ridurre il carico del fondo crediti di dubbia esigibilità. Ovvero, quella condizione di sovraccreditamento che ha messo in crisi negli ultimi anni le casse di Palazzo delle Aquile”.

“Lo stralcio parziale dei carichi – aggiunge Carolina Varchi -, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento. Ciò con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto. La definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive. Conseguentemente, l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto”. Parola a Sala delle Lapidi quindi, che dovrà decidere se dare il via libera o meno alla rinuncia dello stralcio delle cartelle.