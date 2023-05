Come cambia la viabilità

Rivoluzione alla viabilità nel centro di Palermo per consentire lo svolgimento della StraPalermo, manifestazione podistica sulla distanza di nove chilometri che si correrà domenica 14 maggio fra le strade del capoluogo siciliano. Un evento al quale sarà affiancata la StraPapà, ovvero una “passeggiata” di tremila metri circa nella quale i genitori potranno “gareggiare” con i propri figli.

StraPalermo: tutti i divieti e le strade chiuse

A tal proposito, l’Ufficio Mobilità del Comune ha sottoscritto un’ordinanza con la quale regola la mutata viabilità fino alla cessazione dell’evento. Prevista la chiusura di diverse strade, così come l’apposizione di divieti di sosta nelle aree attraversate dall’evento. Modifiche anche al percorso dei bus. L’invito, rivolto da diversi esponenti della politica, è quello di lasciare a casa le auto per potersi godere l’evento e questo domenica primaverile. Per chi, per esigenze personale, dovrà utilizzare un mezzo di trasporto, è previsto invece un itinerario alternativo.

Con riguardo alla StraPalermo, dalle 8 di domenica e fino a cessata esigenza, per le seguenti strade è previsto: via Libertà: chiusura carreggiata centrale del tratto compreso tra le piazze Francesco Crispi-Mordini sino a via Turati/piazza Castelnuovo e corsia laterale direzione piazza Crispi del tratto compreso tra via Manin e piazza Crispi con i mezzi che avranno l’obbligo di svolta a destra per via Manin; sempre in via Libertà sarà istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia di entrambe le corsie laterali dalle ore 5 e fino a cessata esigenza; piazza Francesco Crispi: chiusura al transito veicolare di metà carreggiata, del tratto compreso piazza Crispi-via Libertà direzione Piazza Mordini consentendo l’attraversamento e chiusura dell’intera carreggiata del tratto compreso tra via Libertà e via Simone Corleo.

Inoltre, su piazza Mordini: i mezzi provenienti da via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di via Libertà; via Isidoro La Lumia: nel tratto compreso tra la via Emerico Amari e la via Turati, istituzione della zona rimozione coatta con chiusura al transito veicolare; via Turati: nel tratto compreso tra via La Lumia (esclusa) e via Libertà chiusura al transito veicolare della semi carreggiata lato teatro Politeama, i mezzi provenienti da piazza Sturzo potranno proseguire dritto direzione via Dante o svoltare a destra nella corsia laterale direzione piazza Crispi; via Dante: i mezzi provenienti da via Dante all’intersezione con piazza Castelnuovo avranno l’obbligo di svolta a sinistra per via XX Settembre.

Con riferimento alla Strapapà invece, saranno chiuse dalle 6 fino alla fine dell’evento piazza Castelnuovo (partenza), via Ruggero Settimo, via Cavour tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma, via Roma tratto compreso tra via Cavour (lato mare escluso) e piazza Sturzo, piazza Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via delle Croci, piazza Crispi, via Libertà e piazza Castelnuovo (arrivo). Modifiche anche ai percorsi dei bus dell’Amat: si tratta delle linee 101, 102, 103, 104, 106, 124, 134, 704, 731, 806, 812 e navetta centro storico.