Il rinnovamento deve fare i conti con l'opera dei soliti incivili

Il rinnovamento dell’arredo urbano del centro città che si scontra con l’opera dei soliti incivili che, come al solito, abbandonano rifiuti ovunque, anche nei pressi di luoghi “sacri”. E’ questo quanto sta avvenendo fra via Isidoro La Lumia e via Amari, a Palermo. Luogo nel quale l’Amministrazione sta portando avanti l’opera di restyling degli elementi architettonici da posizionare sulla sede strade dell’area pedonale e da mettere a disposizione per cittadini e turisti. Lo stesso luogo però nel quale alcuni soggetti hanno deciso di abbandonare diversi sacchetti di spazzatura. Tutto a pochi metri da uno dei simboli della città: il carro di Santa Rosalia.

Rifiuti accanto al carro di Santa Rosalia

Un’amara sorpresa quella trovata questa mattina dai cittadini in transito in via Isidoro La Lumia, alle spalle del teatro Politeama di Palermo. Luogo nel quale il carro della Santuzza è stato spostato per fare spazio al nuovo arredo urbano, in corso di posizionamento in via Amari e in piazza Castelnuovo. Qui infatti, come mostrato dalla foto, era presenta un cumulo di sacchetti di spazzatura ammassato sul marciapiede attiguo. Spazzatura non differenziata in un’area in cui è presente il sistema di raccolta porta a porta. Un pugno in un occhio per un’area che rappresenta non solo il salottino di Palermo, ma anche e soprattutto la porta d’ingresso dei turisti in città.

Il nuovo arredo urbano in piazza Castelnuovo







Proprio in tal senso infatti, si spiega il restyling dell’arredo urbano che l’Amministrazione sta conducendo fra piazza Castelnuovo e via Amari. Come mostrano le immagini raccolte dalla nostra redazione, le maestranze del Comune stavano posizionando i nuovi elementi architettonici nei pressi del palchetto della Musica. Un rinnovamento che, a breve, dovrebbe riguardare anche quella che, nelle intenzioni di Palazzo delle Aquile, dovrebbe diventare una sorta di rambla della città. Fra le novità dell’aggiornamento dell’arredo urbano, vi è il posizionamento dei nuovi sedili per cittadini e turisti, nonchè la predisposizione di nuovi cestini e di nuovi vasi in cui saranno posizionate degli alberelli di ulivo. Una scelta che va nella stessa direzione di quanto operato in piazza Andrea Camilleri, di fronte al porto di Palermo e nei pressi della cosiddetta Rosa dei Venti.