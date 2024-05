In tanti, tantissimi questa mattina hanno colorato di rosso le vie del centro di Palermo confermando la StraPapà come una delle manifestazioni più sentite ed amate di tutta Italia.

Un successo che conferma quanto la manifestazione di punta dell’Acsi Sicilia Occidentale, organizzata in collaborazione con il Comune di Palermo, sia attesa con grande partecipazione.

Il via

Alle 11:00 il tanto attesa via pronunciato dal delegato dell’Acsi Sicilia Occidentale Mimmo Totaro. E così, uno dietro l’altro, i bambini sono partiti sotto il grande arco posto in piazza Castelnuovo per circa 3 km passando per via Ruggiero Settimo, via Cavour, via Roma, piazza Sturzo, via Domenico Scinà, per poi risalire per via Filippo Turati, continuare per la laterale di viale della Libertà, piazza Crispi, girare per viale della Libertà e arrivare a Piazza Castelnuovo.

Accompagnati dai loro genitori, amici e compagni di classe, i piccoli hanno trascorso una giornata all’aria aperta creando un’atmosfera unica: una grande festa, una mattina di sorrisi, felicità e tantissimi abbracci.

A tagliare per primo il traguardo Lorenzo, un giovane dell’Atletica Palermo, che ha percorso in 11 minuti e 21 secondi. Poco dopo, sotto l’arco della StraPapà, sono arrivati tutti gli altri partecipanti: bambini sorridenti, con le braccia alzate, felici di aver partecipato insieme alle loro famiglie ad una giornata di sport in centro città.

“Una mattina bellissima, che tutti noi ricorderemo – commenta Mimmo Totaro, delegato Acsi Sicilia Occidentale. Vedere così tante persone sfilare per le vie del centro cittadino è una soddisfazione enorme. Siamo grati a tutti quelli che hanno creduto nella StraPapà confermandola uno straordinario momento di socializzazione, sport ed inclusione con un forte impatto nella città di Palermo”.

Le parole di Lagalla

“Una giornata di festa che vede protagonisti i bambini e le famiglie – ha commentato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla poco prima della partenza. Un modo nuovo di vivere e fruire la nostra città ed il Comune è entusiasta di sostenere l’ACSI Sicilia Occidentale nell’organizzazione dell’evento”.

Presenti alla StraPapà anche l’assessore al comune di Palermo Alessandro Anello, il segretario del Pd Palermo Rosario Filoramo e il capogruppo PD Comune di Palermo Rosario Arcoleo.

I partner istituzionali della StraPapà 2024 sono la Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, la Città Metropolitana di Palermo e il Comune di Palermo. Charity partner la Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi Onlus (Fasted) e l’Aps La Casa di Lucia. Partner l’Associazione La Domenica Favorita, l’Associazione di Promozione Sociale Palermo – Asd, l’Associazione Vecchi Pistoni e il Museo per Bambini MiniMupa. Media partner dell’iniziativa è il Gruppo Editoriale del Giornale di Sicilia.