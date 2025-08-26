Il 29 e il 30 agosto in piazza Portella della Ginestra

Montelepre si appresta a vivere un fine settimana all’insegna del gusto e della musica. Venerdì 29 e sabato 30 agosto il piazzale Portella della Ginestra (Via Falcone e Borsellino) ospiterà l’edizione 2025 di Street Food – Sapori Antichi, il villaggio gastronomico organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.

Protagonista assoluto sarà il cibo da strada, con una selezione di piatti tipici siciliani e ricette della tradizione monteleprina: dalla rinomata Pasta all’Antica alla Schiacciata, dalla Vota e Svota fino a classici intramontabili come panelle, crocchè, stigliole, milza e arancine.

Non sarà, però, soltanto un appuntamento gastronomico. Il programma prevede infatti spettacoli, musica e animazione, con momenti pensati per adulti e bambini.

Come ogni anno – spiega il sindaco Giuseppe Terranova – stiamo coinvolgendo le attività locali per offrire ai visitatori le nostre eccellenze gastronomiche e farle conoscere a un pubblico sempre più ampio, senza dimenticare l’aspetto di socialità e condivisione che ci sta particolarmente a cuore”.

Sulla stessa linea l’assessore al turismo Giusy Ciulla, che sottolinea: “Non solo sapori, ma anche intrattenimento per tutte le età con musica dal vivo, dj set e animazione. Saranno due giornate di festa per l’intera comunità”.

Il programma

Ecco nel dettaglio il programma delle due giornate che animeranno il centro di Montelepre con degustazioni, musica e spettacoli.

Venerdì 29 agosto

Ore 18.00 Animazione per bambini con Peppe Animazione

Ore 19.00 Apertura stand degustativi, conduce Gianni Buffa

Ore 19.30 Esibizioni Palestra “Azzurra Club”

Ore 20.30 Esibizioni Palestra “Barrio Latino”

Ore 21.30 Esibizioni Palestra “Roxy Hdemy” e “ASD Fitness Energy Francesca Maniaci”

Ore 22.30 Radio Time Party con Dj Daniele Critesi e Vox Vincenzo Canzone

Sabato 30 agosto

Ore 19.00 Apertura stand degustativi

Ore 20.30 Proiezione del video “Tributo al Calcio Monteleprino dal 1963 al 2007”

Ore 21.00 Presentazione dell’edizione 2025 e riconoscimenti dell’Amministrazione Comunale

Ore 22.00 Concerto dell’Orchestra Made in Sud con il tributo a Renzo Arbore

Ore 00.00 Dj set con Leonardo Rizzo

L’appuntamento, ormai tradizionale nel calendario estivo di Montelepre, si conferma un’occasione per riscoprire i sapori del territorio e vivere due serate di festa collettiva.