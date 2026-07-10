Continua e si rafforza l’attività della Polizia Municipale di Palermo a tutela della legalità, del decoro urbano e della corretta fruizione degli spazi pubblici nel Centro storico cittadino. Particolare attenzione è rivolta al fenomeno della vendita abusiva di bevande alcoliche e analcoliche effettuata attraverso carretti a trazione manuale, i cosiddetti “spritzari”, che occupano aree pubbliche senza autorizzazione, alterando le condizioni di regolare concorrenza e incidendo sulla vivibilità di alcune delle zone più frequentate della città, in particolar modo i Quattro Canti, corso Vittorio Emanuele e via Maqueda.

L’azione di contrasto al fenomeno, che si affianca all’ordinaria attività di polizia commerciale svolta dalla Polizia Municipale e si aggiunge ai servizi di controllo del territorio già garantiti in attuazione delle ordinanze sindacali assume una valenza ancora più significativa in occasione del Festino di Santa Rosalia, appuntamento che richiama ogni anno migliaia di cittadini e visitatori nelle strade e nelle piazze del Centro storico. In vista e durante questo periodo, la Polizia Municipale intensifica i servizi di controllo e prevenzione per assicurare il rispetto delle norme, la sicurezza delle aree interessate dalle manifestazioni e la tutela degli operatori economici che svolgono regolarmente la propria attività.

I risultati conseguiti negli ultimi dodici mesi confermano l’efficacia dell’attività di vigilanza e la continuità dell’azione di contrasto portata avanti dagli agenti della Polizia Municipale. I controlli, sviluppati attraverso sopralluoghi mirati e interventi operativi nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, hanno consentito di individuare numerose situazioni irregolari e di procedere ai relativi provvedimenti sanzionatori e ai sequestri dei materiali utilizzati per la vendita abusiva.

Nel dettaglio, nel secondo semestre del 2025 sono stati effettuati 40 verbali di sopralluogo e 30 sequestri. Sono state accertate 38 violazioni della Legge regionale n. 18/1995 e 29 ulteriori violazioni della normativa sul commercio. Gli interventi hanno portato al sequestro di 20 carretti utilizzati per la vendita irregolare, 490 bevande alcoliche e 431 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli.

Nel primo semestre del 2026 l’attività di controllo ha registrato un ulteriore incremento: 57 verbali di sopralluogo, 45 sequestri, 47 violazioni della Legge regionale n. 18/1995 e 38 ulteriori violazioni della normativa commerciale. Sono stati inoltre sequestrati 45 carretti, 530 bevande alcoliche e 421 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli.

“I risultati conseguiti nell’ultimo anno – dichiara il comandante Angelo Colucciello – testimoniano l’impegno del personale della Polizia Municipale e la continuità dell’attività di controllo posta in essere. Gli interventi effettuati hanno consentito di individuare numerose situazioni irregolari e di procedere ai conseguenti provvedimenti amministrativi e ai sequestri dei mezzi e dei prodotti utilizzati per la vendita abusiva. In occasione del Festino di Santa Rosalia, periodo caratterizzato da una significativa presenza di persone nel Centro storico cittadino, saranno ulteriormente rafforzati i servizi di vigilanza, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di abusivismo commerciale, al fine di assicurare il rispetto delle regole e una corretta fruizione degli spazi pubblici”.