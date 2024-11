Durante una normale lezione di educazione fisica, un ragazzo di 13 anni che frequenta il primo anno dell’Istituto Alberghiero Borsellino di Palermo, ha rischiato l’arresto cardiaco. Il giovane stava facendo attività fisica insieme ai compagni di classe, quando ha iniziato ad accusare difficoltà respiratorie e a diventare pallido. La professoressa di educazione fisica, notando la situazione, ha capito subito che non si trattava di un semplice malore e ha agito prontamente, chiamando il 118 e i genitori del ragazzo.

Tempestivo intervento della docente evita la tragedia

Il pronto intervento dell’insegnante è stato fondamentale. Ha mantenuto la calma e valutato attentamente i sintomi, rendendosi conto della gravità della situazione. Ha quindi attivato i soccorsi in maniera rapida, contribuendo a scongiurare conseguenze ben più gravi per la salute dello studente. Il 13enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato un problema di allergia polmonare, di cui né lui né i familiari erano a conoscenza.

Il ragazzo dimesso ma resta sotto controllo medico

Dopo un periodo di ricovero presso l’ospedale Di Cristina di Palermo, il giovane studente è stato dimesso, ma dovrà comunque rimanere sotto osservazione medica. La docente, molto scossa e preoccupata per l’accaduto, ha contattato quotidianamente i genitori durante il ricovero per avere notizie sulle condizioni del ragazzo. Il ritorno a scuola dello studente è stato accolto con grande gioia, anche se per il momento sarà esonerato dalle lezioni di educazione fisica.

“Grazie Serena Spina, hai scongiurato una tragedia”

L’assessore regionale Edy Tamajo esprime la sua più profonda gratitudine verso la professoressa Serena Spina dell’Istituto Alberghiero “Paolo Borsellino” di Palermo, il cui tempestivo intervento ha salvato la vita di uno studente colpito da arresto cardiaco. “L’eccezionale prontezza e competenza della docente sono stati decisivi per scongiurare una tragedia. Questo episodio dimostra l’importanza della formazione di primo soccorso nelle nostre scuole,” ha dichiarato Tamajo.

L’Assessore ha sottolineato quanto il gesto della professoressa rappresenti un esempio per tutto il personale scolastico, lodando la sua capacità di mantenere la calma in una situazione critica e applicare con precisione le tecniche di rianimazione. “Ringraziamo questa docente, che con professionalità e dedizione ha garantito la sicurezza di uno studente. Questo ci motiva ad accelerare iniziative di formazione in primo soccorso in tutti gli istituti scolastici della nostra regione.”