“Mauro tutt’oggi è in ospedale dopo otto mesi. Io ho dedicato ogni giorno della mia estate per stare con lui. Mi ha detto di godermi la mia laurea e l’estate, ma come posso lasciare un fratello come lui?”. Michele Glorioso è il fratello di Mauro, lo studente palermitano colpito in testa da una bicicletta lanciata da un gruppo di cinque giovani dalla balaustra dei Murazzi nel gennaio di quest’anno. Ha deciso di sfogare la sua rabbia in un post su Instagram, dove ha chiesto giustizia per Mauro.

L’appello

“Il 7 settembre si svolgerà l’udienza preliminare nei confronti di tre minorenni accusati del tentato omicidio di mio fratello. Ho compreso che c’è la possibilità che venga concessa la messa alla prova- Questo significa che usciranno dal carcere senza nemmeno aver chiesto scusa. Io mi chiedo, ma davvero può essere permesso ciò a tre ragazzi che hanno quasi ucciso mio fratello?”.

Gli interrogatori

Dopo gli interrogatori dell’11 luglio, i legali dei tre adolescenti hanno chiesto la messa alla prova per i loro assistiti. Ancora oggi infatti i tre restano in carcere, ma dopo giovedì il processo potrebbe essere sospeso e gli indagati potrebbero accedere a un progetto rieducativo alternativo alla detenzione, da svolgersi in comunità. Sulla possibilità di applicare questo istituto giuridico la Procura ha espresso parere negativo, mentre il gup ha affidato ai consulenti degli approfondimenti psicologi-psichiatrici. Secondo la procuratrice Emma Avezzù, infatti, dalle risposte evasive dei tre giovani, così come dal comportamento tenuto dopo il gesto e immortalato dalle telecamere di sorveglianza, non sarebbero emersi segni di pentimento.

Quella sera di gennaio Mauro, trasferitosi a Torino per studiare Medicina, era in coda davanti a un locale sulla banchina del Po e fu colpito in testa da una bici scaraventata con forza dalla balaustra sul lungo Po Cadorna, dieci metri più su. A causa delle lesioni, apparse da subito gravissime, il giovane ha passato 120 giorni in rianimazione e riportato lesioni gravissime a braccia e gambe. Secondo quanto riferito dai genitori a inizio giugno, il ragazzo non sarà più in grado di camminare con le proprie gambe.