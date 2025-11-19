Uno studente universitario è stato aggredito, ferito e rapinato da un gruppo di giovani nel mercato storico di Ballarò. Il giovane è stato immobilizzato e colpito con dei pugni in faccia.

I malviventi sono riusciti a portar via il cellulare e pochi spiccioli poi sono fuggiti. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

La vittima ha raccontato ai militari quanto successo e fornito una descrizione dei giovani entrati in azione, le indagini sono in corso per rintracciarli anche grazie alle immagini delle telecamere della zona.