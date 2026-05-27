Una studentessa di 22 anni disabile che ha scelto Palermo per il percorso Erasmus è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare nel quartiere Ballarò di Palermo. A soccorrerla un passante, che ha chiamato la polizia. L’episodio è avvenuto a poche centinaia di metri dal Moltivolti, punto di riferimento sociale e culturale del quartiere.

Yona, stava rientrando quando è stata avvicinata da un giovane che l’ha molestata e le ha strappato il telefono. Un residente l’ha trovata in lacrime, l’ha assistita e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha raccolto la denuncia e ha bloccato il numero della ragazza per impedirne l’utilizzo.

Gli agenti sarebbero già sulle tracce dell’autore dell’aggressione e del furto. Il sospettato si aggirerebbe abitualmente nella scalinata tristemente nota come “scala del crack”, nel cuore di Ballarò — un’area che i residenti del quartiere hanno ripulito più volte nel tentativo di riappropriarsi degli spazi pubblici.
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