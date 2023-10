Il plauso del vicepresidente della I Circoscrizione Antonio Nicolao

Gli studenti al fianco della cittadinanza attiva per ripulire gli spazi verdi di via Napoli, a Palermo. E’ questa l’iniziativa promossa dall’istituto Francesco Ferrara che, questa mattina, ha deciso di contribuire a riqualificare l’area di piazza Vittorio Bottego, inaugurata nel 2018 al fine di rappresentare uno spazio di ritrovo per cittadini e famiglie. Purtroppo, il luogo in questione è stato preso di mira dai soliti incivili che hanno lasciato tanti rifiuti sul posto.

Gli studenti dell’istituto Ferrara ripuliscono lo spazio verde

Un’area che, nei giorni scorsi, è stata oggetto di controlli serrati da parte della poliza municipale e del comando provinciale proprio sul tema dei conferimenti dei rifiuti. Così, i ragazzi e le ragazze della scuola hanno deciso di dare il proprio piccolo contributo. Un’iniziativa fortemente voluta dalla dirigente scolastica Ilaria Virciglio e dal vicepresidente della I Circoscrizione Antonio Nicolao. Operazione di guerrilla gardening a cui hanno participato diversi residenti, gli operatori del Coime, l’AIL, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta e l’esponente del PD Rosario Filoramo.

Soddisfatto del risultato raggiunto il vicepresidente della I Circoscrizione Antonio Nicolao. “Ringrazio il Coime, che ha fissato le due panchine creando due ambienti separati, l’associazione AIL, per aver partecipato e donato una pianta, la dirigente della scuola Ferrara ma soprattutto tutte le insegnanti e i protagonisti di oggi, ovvero gli studenti, che hanno voluto collaborare nella pulizia del sito, ribadendo il messaggio che per una città più pulita è indispensabile la cultura del bello e del pulito. Spero – conclude Nicolao – che la piazza resti pulita e soprattutto che i proprietari dei cani facciano il proprio dovere, raccogliendo le feci dei propri animali domestici”.

“Questa iniziativa – sostiene la dirigente scolastica Ilaria Virciglio – ribadisce l’impegno dell’istituto Ferrara per la cittadinanza attiva e il rispetto dell’ambiente; in particolare oggi i nostri alunni e le nostre alunne ci ricordano come comportamenti e piccoli gesti siano fondamentali per essere cittadini responsabili nei confronti di sè stessi, degli altri, dell’ambiente e del bene comune. Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto”.