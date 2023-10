ìIl 12 ottobre si è tenuta presso l’Hotel Melià a Milano la prestigiosa serata di premiazione del Legal Ranking City Edition 2023, organizzato dalla rivista Class durante la quale sono stati onorati i migliori studi e professionisti legali secondo l’analisi del centro studi di Pbv Monitor, sviluppata per MF Milano Finanza.

Il premio

Per la practice Diritto Amministrativo e Regolamentare “Sud e Isole” per il secondo anno consecutivo ha vinto il premio lo studio P.MMS Legal, Mangano Miceli Stallone & Partners che, secondo l’analisi del centro studi di PBV Monitor, si è distinto per l’assistenza fornita in contenziosi al fianco di importanti realtà del panorama imprenditoriale nazionale.

I vincitori

Lo studio P.MMS per la medesima practice Diritto Amministrativo e Regolamentare “Sud e Isole”, ha altresì vinto il premio per il miglior professionista con il cofondatore avvocato Massimiliano Mangano (nella foto insieme all’avvocato Giuseppe Geremia, avvocato del team legale) che, con gli altri cofondatori, avvocato Francesco Stallone (vincitore della scorsa edizione) e avvocato Maria Beatrice Miceli, animano lo studio sin dalla sua fondazione con l’insostituibile apporto, tra gli altri, di Giovanni Barraja, Lucia Interlandi, Filippo Ficano (nella passata edizione classificatosi tra i primi 10 avvocati), Nelli Scilabra, Marta Savoca e Andrea Policarpo.

Like this: Like Loading...