Nuova data fissata al 23 gennaio, la difesa deposita video serata abusi

È stata rinviata al 23 gennaio, davanti al gip dei minori di Palermo, l’udienza preliminare a carico del 18enne accusato, insieme ad altri sei ragazzi, dello stupro di gruppo subito da una 19enne palermitana la notte del 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il giovane è giudicato separatamente perché all’epoca dei fatti era minorenne.

Il gip del tribunale per i minorenni nella prossima udienza potrebbe accogliere la richiesta di rito abbreviato presentata dai legali dell’indagato. Il ragazzo oggi è maggiorenne ma viene giudicato dal tribunale per i minorenni perché la notte dello stupro non aveva ancora compiuto 18 anni.

Gli altri sei indagati verranno giudicati dal tribunale ordinario. Tutti sono detenuti.

Difesa deposita video serata abusi

L’avvocato Pietro Capizzi, che difende l’ormai ex minorenne, ha presentato nuovi documenti per la difesa (che sarebbero gli stessi di quelli degli altri sei). In pratica è partito il contrattacco della difesa: ci sarebbero i video che mostrerebbero la ragazza che paga da bere ai 7 e che gli fa vedere sul suo telefonino alcuni filmati dove lei fa sesso con altre persone.

Gli imputati maggiorenni scelgono il rito abbreviato

Rito abbreviato. I sei indagati, presunti autori dello stupro di gruppo su una diciannovenne dello scorso 7 luglio avvenuto in un cantiere abbandonato del Foro Italico, hanno fatto la loro scelta. A breve sarà fissata la data della prima udienza.

Tale opzione, però, che permetterà loro in caso di condanna di ottenere uno sconto di un terzo della pena, è condizionata dall’acquisizione di diversi elementi (video e testimonianze) raccolti dagli avvocati con indagini difensive che fornirebbero una versione diversa dei fatti rispetto a quelli riportati nella denuncia della vittima.

Verranno quindi processati i giovani arrestati dai carabinieri la scorsa estate. Si tratta di Angelo Flores, con cui la ragazza aveva già avuto altri rapporti sessuali consenzienti e di cui ha spiegato di essersi “innamorata”. Questi avrebbe filmato l’abuso con il suo cellulare. Alla sbarra anche Cristian Barone (anche con lui la giovane aveva già avuto rapporti), ma anche coetanei che la diciannovenne avrebbe conosciuto quella stessa sera, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao.