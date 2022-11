inizio cerimonia alle 10

Dopo le selezioni a livello provinciale, domani andrà in scena a Palermo la finale regionale del Premio Cambiamenti promosso da CNA con 18 imprese siciliane in gara. A ospitare l’evento la sala convegni dell’Irca che è tra i partner dell’iniziativa.

18 le start-up siciliane in gara

In palio l’assegnazione del “Premio Cambiamenti”, giunto alla sesta edizione, voluto dalla CNA Nazionale per valorizzare e dare visibilità alle neo imprese innovative italiane. Saranno 18 le start-up siciliane che si contenderanno l’unico posto disponibile che aprirà le porte alla finale nazionale che sarà celebrata nella Capitale. Le imprese che saliranno sugli altri due gradini del podio riceveranno un riconoscimento economico, mentre tutte le altre porteranno a casa gli attestati di partecipazione.

Il premio ha interessato un centinaio d’imprese

Nell’ambito della kermesse, che sarà presentata da Nadia La Malfa, verranno consegnati anche un premio speciale “Unicredit Start Lab” e altre menzioni dei partner. “Premio Cambiamenti anche quest’anno ha riscosso grande interesse nel nostro territorio – dice Francesco Cuccia, che ne ha curato la gestione a livello isolano – al termine della prima scrematura abbiamo registrato la richiesta un centinaio d’imprese, provenienti da tutte le province. Questa è la dimostrazione che il format ha un notevole appeal e richiama l’attenzione di quanti si sono appena affacciati sul mercato”.

Obiettivo è stimolare i giovani imprenditori

Ciascuna impresa finalista avrà a disposizione massimo 5 minuti di tempo per illustrare il progetto e convincere la qualificata giuria. Per i vertici regionali della Confederazione si tratta di un appuntamento molto atteso e partecipato. “Premio Cambiamenti è uno strumento apprezzato, efficace e ad ampio respiro – aggiungono il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione – con l’obiettivo di stimolare le giovani attività imprenditoriali, offrendo loro l’opportunità di confluire in un virtuoso percorso organizzato in termini di assistenza, consulenza, promozione e valorizzazione di cui è si fa carico la nostra CNA”.

Gran finale con la premiazione

Il programma della giornata prevede la presentazione del Premio con i contributi di Francesco Cuccia, per la parte regionale, e di Luaca Iaia per la parte nazionale. Subito dopo ci sarà il benvenuto da parte presidente di Cna Sicilia, Nello Battiato, cui seguiranno i saluti dei partner del Premio Cambiamenti 2022. Quindi si entrerà nel vivo con la presentazione delle strut-up in gara. Al segretario di Cna Sicilia, Piero Giglione, saranno affidate le conclusioni dei lavori che culmineranno con la cerimonia di premiazione.