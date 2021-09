L'intervento della guardia costiera

Un uomo di 51 anni è stato travolto da una imbarcazione nel mare di Cefalù riportando delle gravi lesioni agli arti inferiori. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, quando alla sala operativa della guardia costiera di Palermo è arrivata una telefonata al numero di emergenza 1530 da un cittadino che dichiarava che un subacqueo era stato da poco investito da un’imbarcazione che navigava ad alta velocità nello specchio acqueo antistante il porto di Cefalù.

Intervento delle motovedette e militari

Sono intervenute le motovedette e i militari. L’infortunato G.G., 51 anni, è stato soccorso dai presenti e portato a terra per essere affidato alle cure del personale sanitario e trasportato presso l’ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. Sono in corso le indagini per individuare l’imbarcazione che ha investito i sub.