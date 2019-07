Sul podio il maestro Alessandro d’Agostini

Ottima risposta di pubblico per l’appuntamento estivo “Verdi Gala” ieri al Chiostro della GAM con il Coro e l’Orchestra del Teatro Massimo.

È stato il secondo concerto della stagione estiva del Teatro Massimo del 30 giugno con l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo diretti da Alessandro d’Agostini, che al Teatro Massimo ha da poco diretto Pagliacci. In programma sinfonie e cori dalle opere di Giuseppe Verdi, dagli accordi fatali della Sinfonia da La forza del destino fino ai due bis da Nabucco, la conclusione della Sinfonia e un applauditissimo “Va, pensiero”.

I prossimi appuntamenti per la stagione estiva nel Chiostro della GAM sono in programma domenica 7, martedì 9 e venerdì 12 luglio per “La Cenerentola” di Gioachino Rossini diretta da Alessandro Cadario, con la regia di Alberto Cavallotti e il mezzosoprano palermitano Chiara Amarù nei panni della protagonista.