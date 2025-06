Palermo canta all'unisono.

Il Foro Italico di Palermo è diventato il cuore pulsante della musica italiana. La città si è scatenata sulle note delle canzoni di Radio Italia Live – Il Concerto, un evento che ha saputo emozionare e unire oltre 100.000 persone in un’unica gigantesca festa collettiva. E’ stata una serata meravigliosa, travolgente, piena di energia e di calore umano: proprio quello che Palermo merita e di cui ha bisogno.

L’apertura scenografica di Luca Ward

A dare il via allo spettacolo, la voce iconica di Luca Ward che ha aperto la serata e letto le schede di presentazione di tutti gli artisti, aggiungendo un tocco di teatralità e solennità. Sul palco, a condurre e tenere viva l’atmosfera, Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi: un gruppo affiatato e impeccabile che ha saputo dialogare con il pubblico e scandire i momenti salienti dello show.

Un momento che resterà nella memoria

Tra gli istanti più suggestivi, il pubblico che in coro ha intonato il celebre jingle di Radio Italia: un’emozione palpabile che ha fatto vibrare ogni angolo del Foro Italico, come se in quel momento tutti si fossero stretti in un unico grande abbraccio. La musica si è trasformata in un messaggio di pace e speranza, reso ancora più intenso dal gesto di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che ha sventolato sul palco una bandiera della pace ricevuta dal pubblico, ricordando quanto sia fondamentale diffondere la cultura della solidarietà e dell’amore, e non quella dell’odio, della violenza e della guerra.

L’orchestra dal vivo, orgoglio siciliano

La magia della musica dal vivo è stata amplificata dalla presenza della Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori e composta da talentuosi musicisti siciliani, un orgoglio per tutta l’isola. Tutti gli artisti hanno regalato performance emozionanti e persino l’unico piccolo intoppo – un problema tecnico durante l’esibizione di Gaia, che è stata richiamata sul palco per ripetere l’esibizione – è stato accolto con applausi e grande comprensione da parte del pubblico.

Palermo abbraccia la musica

E’ stata una notte indimenticabile che ha dimostrato quanto Palermo sappia accogliere e abbracciare la musica. Una notte di pace, emozione e condivisione che resterà a lungo nei ricordi di chi c’era. Palermo ha bisogno di più eventi come questi.