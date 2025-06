Musica, festa e viabilità speciale.

E’ tutto pronto a Palermo per una delle serate più attese dell’estate: oggi, venerdì 27 giugno, il capoluogo siciliano diventa capitale della musica italiana con Radio Italia Live – Il Concerto. L’evento, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune, si terrà nello splendido scenario del Foro Italico, trasformato per l’occasione in un grande palcoscenico all’aperto, dove migliaia di persone si ritroveranno per vivere un’esperienza musicale gratuita.

A partire dalle 20:40, si esibiranno artisti del calibro di Annalisa, Blanco, Negramaro, Rose Villain, Francesco Gabbani, Gaia, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Tananai e The kolors. Il concerto sarà trasmesso in diretta radiofonica e televisiva su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV (canale 70 e 570 DTT, 725 di Sky, 35 di TivùSat), in streaming su radioitalia.it, sulle app ufficiali e sui dispositivi Amazon Echo. Sarà inoltre visibile su Sky Uno, NOW e TV8, per permettere a tutto il Paese di vivere lo show. Sui social, l’evento potrà essere seguito con l’hashtag ufficiale #rilive.

Ingressi e accessibilità

L’evento è gratuito ma a numero chiuso, con accrediti già esauriti. L’accesso sarà possibile solo tramite accredito, con ingressi separati per i due settori dell’area prato: uno da Piazza Tonnarazza e Via Lincoln, l’altro da via Cala.

E’ prevista un’area riservata alle persone con disabilità, con accesso da Piazza Tonnarazza solo per chi ha ricevuto apposito accredito via mail. L’organizzazione ha previsto pedane sicure e accessibili, assistenza dedicata e bagni controllati e igienizzati. Personale qualificato sarà presente per garantire supporto e sicurezza.

Strade chiuse e mobilità: cambia la viabilità

Per l’occasione, il Comune ha disposto chiusure al traffico dalle 7:00 del 27 alle 5:00 del 28 giugno in numerose strade dell’area del Foro Italico: via Crispi, via Cala, corso Vittorio Emanuele, via Lincoln, via Torremuzza, via Butera, piazza Kalsa, piazza Tonnarazza, e tratti di via Messina Marine e via Ponte di Mare. Sarà sospesa la ZTL in via Roma per tutta la giornata.

I pullman avranno aree dedicate in via Cappello, viale dei Piccioni, parcheggio Basile e piazzale John Lennon. Vietato introdurre bevande alcoliche, contenitori in vetro e lattine.

Servizi pubblici straordinari per il dopo concerto

Per facilitare il deflusso e ridurre il traffico, Amat ha attivato un servizio straordinario di tram e bus. Le principali linee coinvolte: Tram Linea 1: servizio prolungato fino alle 3:00 del 28 giugno, frequenza 17 minuti; Bus 101 (Stadio – Stazione Centrale): fino alle 4:55, frequenza 15 minuti; Bus 103 (Giotto – Porta Felice): fino a fine concerto, frequenza 25 minuti; Bus 107 (Stadio – Stazione Centrale): fino a fine concerto, frequenza 15 minuti; Linea notturna N5 (Piazza G. Cesare – Camporeale – Emiri): potenziata, frequenza 15 minuti; Linea notturna N6 (Piazza G. Cesare – Falsomiele – Bonagia): potenziata, frequenza 20 minuti.

Rimangono attive anche le altre linee notturne: N1: Piazza Indipendenza – Mondello – Addaura (22:05-4:55, freq. 50′); N2: Piazza Indipendenza – Sferracavallo – Mondello (22:20-4:55, freq. 45′); N3: Casa del Sole – Giotto – Politeama (21:15-5:05, freq. 30′); N4: Piazza G. Cesare – Casa del Sole (22.15-4:24, freq. 30′).

Ville e monumenti chiusi per sicurezza

Per ragioni di ordine pubblico, su disposizione della Questura, Villa Giulia, Villa Garibaldi e le Mura delle Cattive resteranno chiuse al pubblico per tutta la giornata di oggi, 27 giugno.

Una città in festa, un evento da non perdere

L’organizzazione ha previsto la distribuzione gratuita di bottigliette d’acqua al pubblico e un presidio costante di addetti alla sicurezza per garantire il corretto svolgimento dello show. Il personale sarà presente anche nelle aree più sensibili, con un’attenzione particolare a chi potrebbe trovarsi in difficoltà.

Il Comune raccomanda l’uso limitato dei mezzi privati e invita a muoversi con largo anticipo, usando i trasporti pubblici. Data la grande affluenza prevista, è bene presentarsi entro le 18:30 presso il varco d’ingresso indicato sull’accredito.

Tutto pronto per una notte magica

Dalla viabilità alla sicurezza, dalla logistica all’accessibilità, ogni dettaglio è stato curato per accogliere al meglio il pubblico. Palermo è pronta a vivere una serata indimenticabile, tra luci, musica e un’atmosfera che si preannuncia elettrizzante.

Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare il sito del Comune di Palermo e i canali ufficiali di Radio Italia.

Questa sera il cuore della musica Italiana batte sul mare di Palermo.