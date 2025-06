Concerto, chiusure e accessi limitati.

Palermo si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il Concerto di Radio Italia Live, che si terrà venerdì 27 giugno al Foro Italico. Migliaia di persone sono attese per assistere alle esibizioni di alcune delle voci più amate della musica italiana, ma per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il Comune ha predisposto importanti modifiche alla viabilità, divieti di sosta e transito, oltre alla sospensione della Ztl in alcune aree del centro città. I primi provvedimenti scatteranno già dalla giornata di giovedì, in vista delle prove generali.

Sul palco si esibiranno: Blanco, Annalisa, Rose Villain, Negramaro, Francesco Gabbani, Gaia, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Tananai e The Kolors. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 20.40, ma i varchi d’ingresso apriranno con largo anticipo. L’ingresso all’area sarà consentito solo tramite accredito gratuito, ormai esaurito.

Ingresso all’area concerto: orari e accessi

L’accesso all’area del concerto sarà consentito attraverso tre varchi principali: Piazza Tonnarazza, Via Cala (nei pressi del Circolo Canottieri) e via Lincoln. E’ necessario presentarsi entro le 18.30 presso il varco indicato sull’accredito. Dopo questo orario l’accesso potrebbe non essere garantito, anche per motivi di sicurezza. L’ingresso è gratuito ma regolamentato, e saranno attivi controlli all’entrata: vietato introdurre bevande alcoliche, bottiglie di vetro o lattine.

Foro Italico off limits, chiusa la viabilità costiera

I divieti scattano già da giovedì 26 giugno, quando dalle 7 alle 24 sarà chiusa la carreggiata di mare del Foro Italico, nel tratto compreso tra piazza Tumminello e i civici 11/12 (altezza gelateria Ilardo). Sarà attivato un doppio senso di marcia sulla carreggiata lato monte, con deviazioni nei pressi dei varchi.

Da domani, martedì 24 giugno alle 8, il Coime provvederà anche alla rimozione temporanea dei dissuasori in ghisa sul prolungamento di via Lincoln, per creare un varco di 4 metri riservato al passaggio dei mezzi con a bordo gli artisti.

Divieti di sosta: strade interessate e orari

I divieti di sosta con rimozione forzata scatteranno a partire da martedì 25 giugno. Vietato parcheggiare in via Cala (carreggiata monte) dalle 8 del 25 giugno alle 8 del 28. Dalle 18 del 26 giugno alle 5 del 28, i divieti si estenderanno a numerose altre vie della zona: Via Francesco Crispi, tra piazza XIII Vittime e via Cala; Via Cala, su entrambe le carreggiate; Piazza Tonnarazza; Piano di Sant’Erasmo; Via Lincoln (tra via Archirafi e il Foro Italico); Piazzetta Porta Reale; Via Nicolò Cervello; Via Torremuzza; Piazza Kalsa; Salita Santi Romano; Via Butera.

Inoltre, da giovedì 26 giugno alle 7 fino a sabato mattina, sarà vietata la sosta anche in via Messina Marine, per 50 metri prima e dopo l’ingresso dell’ospedale Buccheri La Ferla.

Strade chiuse al traffico venerdì 27 giugno

Le chiusure più impattanti scatteranno alle 7 di venerdì 27 giugno e resteranno in vigore fino alle 5 di sabato 28 giugno. Le strade coinvolte sono: Via Francesco Crispi, tra via Onorato e via Cala (sottopasso incluso); Via Cala; Corso Vittorio Emanuele, tra Via Porto Salvo e il Foro Italico; Piazza Tonnarazza; Piano di Sant’Erasmo; Foro Italico Intero; Via Lincoln, tra corso dei Mille e il Foro Italico (direzione mare); Piazzetta Porta Reale; Via Nicolò Cervello; Via Torremuzza; Piazza Kalsa; Salita Santi Romano; Via Butera; Via Tiro a Segno (tra Archirafi e piazza Tumminello); Via Ponte di Mare; Piazza Tumminello.

In via Messina Marine, il tratto compreso tra via Ponte di Mare e via Cappello sarà chiuso, tranne che per i pullman, che potranno accedere e sostare nel tratto tra via Cappello e via Adorno. Tutte le strade perpendicolari ai tratti chiusi saranno inaccessibili al traffico veicolare.

Soste per pullman e spettatori in arrivo

Per chi raggiungerà Palermo in pullman, sono state individuate alcune aree di sosta: Via Cappello – Via Adorno – Viale dei Picciotti; Parcheggio Basile; Parcheggio Nina Siciliana, Parcheggio John Lennon, piazzale Ambrosini (ex piazzale Francia).

In queste aree sarà attivo il divieto di sosta dalle 7 alle 24 del 27 giugno, per garantire il passaggio e il parcheggio dei mezzi.

Ztl sospesa in via Roma

Con una seconda ordinanza firmata dal comandante della Polizia Municipale, la Ztl sarà sospesa in via Roma in entrambi i sensi di marcia: Venerdì 27 giugno dalle 8 alle 24 e Sabato 28 giugno dalle 00.01 alle 6.

Una misura adottata per agevolare la viabilità nelle ore di maggiore afflusso e deflusso dal concerto.

Dove vedere il concerto in diretta

Per chi non potrà esserci fisicamente, Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su: Radio Italia solomusicaitaliana, Radio italia TV (canale 70 e 570 DTT, 725 Sky, 35 TivùSat, Hot Bird 13° Est); In Svizzera su Video Italia HD; Streaming audio/video su radioitalia.it, app ufficiali ( iOS, Android, Huawei); Dispositivi Amazon Echo.

Inoltre, sarà in onda dalle 20:40 in contemporanea su: Sky Uno, NOW (in straming) TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Sui social, l’evento sarà raccontato Live con contenuti esclusivi sulle pagine di Facebook, Instagram e Tik Tok di Radio Italia, con l’hashtag ufficiale #rilive.

Area disabili: accesso solo con accredito

E’ stata predisposta un’area riservata per persone con disabilità, con ingresso da Piazza Tonnarazza. Anche in questo caso, gli accrediti sono esauriti e l’accesso è garantito solo a chi ha ricevuto conferma via email, insieme a un accompagnatore. Il percorso fino alla pedana è pianeggiante e agevole. Saranno inoltre presenti: addetti alla sicurezza e all’assistenza, servizi igienici dedicati (igienizzati e sorvegliati) e distribuzione gratuita di acqua.

Ultimi consigli

Il Comune di Palermo invita i cittadini a limitare l’uso dei mezzi privati, preferendo i trasporti pubblici per raggiungere l’area del concerto. Considerata l’ampia partecipazione prevista, è fortemente consigliato muoversi con largo anticipo e seguire tutte le indicazioni fornite dal personale addetto.

Per eventuali aggiornamenti in tempo reale, modifiche alla viabilità o ulteriori comunicazioni di servizio, si raccomanda di consultare il sito ufficiale del Comune di Palermo e i canali ufficiali di Radio Italia.

Tutto è pronto: luci, musica e una città intera che si prepara a vivere una serata indimenticabile.