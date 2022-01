primo in classifica

Dal 1° gennaio 2022 su Netflix, e dal 27 gennaio nel resto del mondo, c’è Incastrati, la prima serie scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone. La serie è disponibile da tre giorni ma è già in testa alla classifica delle serie più viste sulla piattaforma di streaming. Un successo senza precedenti anche se c’era da aspettarselo visti i successi precedenti del duo palermitano, campione d’incasso al cinema.

Numeri record per Incastrati

L’attesa dunque è finita e la serie Incastrati sta facendo registrare numeri record e apprezzamenti. Sulle pagine social di Ficarra e Picone, infatti, piovono commenti positivi e ora tutti chiedono quando sarà prodotta la seconda serie. “Siamo i primi visti su Netflix dopo un solo giorno. Semplicemente Grazie”. Così i due, tramite un post su Facebook, annunciano il grande successo della serie.

Una sfida è stata per i due palermitano questa seria prodotta per Netflix. Dopo i film per il grande schermo hanno dovuto “Imparare a conoscere una nuova forma di scrittura – come dicono in una intervista a Coming Soon -, una sfida scrivere per 190 paesi in cui tra l’altro ci sono anche diversi siciliani”.

Una scatola chiusa che abbiamo riempito

“Quando Netflix ce l’ha proposta abbiamo accettato a scatola chiusa e ci siamo divertiti a riempirla”. E in affetti si vede proprio nella serie che il duo comico palermitano ci ha messo passione e divertimento. Nei 6 episodi della serie incastrati, infatti, traspare, la semplicità delle loro opere mischiata a quella intraprendenza tipica di Ficarra e Picone, mai scontati e mai banali. Sempre sorprendenti.

Cast siciliano

Non solo Ficarra e Picone poi ci sono nella serie di Netflix. Nel cast compaiono i nomi di numerosi altri attoti e tanti comici siciliani. Tra tutti spicca l’attore catanese Leo Gullotta. “Una serie di colleghi straordinari – giocare con loro ed con i loro ruoli non è stata una fatica”, dicono Salvo e Valentino.

In Incastrati il racconto nel racconto

Una serie che si può definire crime ma anche e soprattutto comica. Una serie nella serie per i “malati” di serie Tv. “In Incastrati c’è un racconto nel racconto. Racconto di questa passione per una serie, che ci siamo divertiti a girare, un racconto nel racconto”. Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai, la prosecuzione è tutta un programma.