Dopo il successo registrato ieri sera al MFCC di Malta, “Il Volo” si prepara per le due date siciliane in programma domani (21 luglio) al Teatro di Verdura di Palermo e martedì (23 luglio) al Teatro Antico di Taormina. I due appuntamenti siciliani, organizzati da Giuseppe Rapisarda Management, fanno parte del tour mondiale che festeggia i 10 anni di carriera e proseguirà fino al 2020. Nelle due date siciliane ci sarà anche la partecipazione del violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta. Oltre ad eseguire insieme a Il Volo il brano proposto a Sanremo “Musica che resta” e altri brani del loro repertorio, Alessandro Quarta presenterà sul palco i brani “Libertango” e “Fracanapa” estratti dal suo ultimo album “Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla”. Insieme a lui anche il pianista Giuseppe Magagnino.

Il nuovo album de Il Volo “Musica” ha confermato il successo mondiale del trio conquistando la TOP 10 su iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele. Con 11 brani e la produzione di Michele Canova, il nuovo album dà risalto alla personalità delle tre diverse voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, raccogliendo i loro gusti e le loro influenze musicali in un disco che rappresenta 10 anni di una lunga amicizia e di musica insieme. I festeggiamenti per i 10 anni di carriera continueranno con imperdibili concerti in tutto il mondo. In autunno Il Volo sarà in concerto nelle città più importanti in Europa e in America Latina.

La festa del trio italiano più famoso al mondo, continuerà fino a maggio 2020, con un tour negli Stati Uniti, in Canada e ancora tante sorprese! I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone. Il Volo ha recentemente ricevuto il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti. Sabato 26 gennaio il trio italiano si è esibito a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a Papa Francesco e a oltre un milione di persone, durante la cerimonia della Veglia, nel Campo San Juan Pablo II.

L’evento è stato trasmesso in mondovisione. Un appuntamento arrivato dopo un’altra grande avventura artistica e umana: a dicembre 2018 Il Volo ha vissuto per qualche giorno presso la base Unifil di Tiro, in Libano, per sostenere le truppe italiane in missione di pace. A marzo il trio italiano è stato tra i protagonisti dei “Bravo International Music Award” al Teatro Bolshoi di Mosca e del “Galà dell’amicizia Italo-Cinese” in occasione di una puntata speciale dall’Italia del programma televisivo cinese di decennale successo “Day Day Up”. Biglietti ancora in vendita on line e ai botteghini dei teatri (a partire dalle 18:30). Inizio show 21:30.