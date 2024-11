Il Sud del mondo: un convegno a Palermo sul turismo motore trainante per l’economia e lo sviluppo sociale e sulle grandi potenzialità del comparto. Si terrà lunedì 4 novembre a Palermo presso la Sala Convegni ‘La Sirenetta di Mondello a partire dalle ore 10.30 un convegno organizzato dall’associazione I Sud del mondo dal titolo ‘il turismo come motore trainante per l’economia e lo sviluppo sociale.

Turismo e crescita del territorio

‘Abbiamo voluto porre l’attenzione – commenta Pompeo Torchia, presidente dell’associazione I Sud del mondo – sulla capacità che ha il settore turistico di innescare meccanismi di crescita del territorio, attraverso il coinvolgimento dei vari partner, organismi, operatori in una strategia complessiva, consapevoli del fatto che la crescita del turismo sia il risultato delle professionalità, del know how e delle sinergie messe in campo’.

Obiettivi del convegno

Per Giuseppe Galati, Responsabile scientifico del progetto, ‘nostro obiettivo è quello di raccogliere le esperienze e le proposte dei protagonisti di questo comparto, in una giornata di confronto e di discussione su quegli elementi che possono agevolare un’ulteriore crescita del turismo che, soprattutto nel Mezzogiorno, può e deve rappresentare un impulso decisivo ad una vera svolta economica e produttiva’.

I partecipanti al convegno

Al convegno, moderato dal giornalista Antonio Giordano, parteciperanno il professore Pietro Busetta, l’assessore regionale alle Attività produttive Edmondo Tamajo, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, l’assessore al Turismo della Regione Calabria Giovanni Calabrese, il presidente di Federturismo Antonio Barreca, il vicepresidente di Alis Marcello Di Caterina, il presidente di RFI Dario Lo Bosco, il Responsabile Istituzioni finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti Livio Schmid, il presidente della Lega ciclismo professionistico Roberto Pella, l’imprenditrice Rossella Bussetti, il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Capitale italiana della cultura Giacomo Minio, l’on Saverio Romano presidente della Commissione Bicamerale per la Semplificazione.

