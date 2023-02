i dati del rapporto istat

Dal 2012 al 2021 il Sud ha perso 525mila residenti. Nel 2021 la mobilità interna è cresciuta del 6,7% sull’anno precedente (un milione 423mila trasferimenti). In aumento anche le immigrazioni (oltre 318mila; +28,6%) mentre diminuiscono le emigrazioni (poco più di 158mila; -1% sul 2020) soprattutto dei cittadini italiani (94mila; -22%). Sono i numeri del rapporto Istat “Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente – anno 2021”.

Aumento dei flussi migratori interni e dall’estero

I dati provvisori riferiti al periodo gennaio-ottobre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, evidenziano un ulteriore moderato incremento dei flussi migratori interni (+4%) e dall’estero (+13%) e una forte riduzione dei flussi in uscita dal Paese (-20%).

In dieci anni il Mezzogiorno ha perso 525mila residenti

Nei 10 anni 2012-2021 sono stati pari a circa 1 milione 138mila i movimenti in uscita dal Sud e dalle Isole verso il Centro-nord e a circa 613mila quelli sulla rotta inversa. Il bilancio tra uscite ed entrate si è tradotto in una perdita netta di 525mila residenti per il Mezzogiorno.

Nel 2021 aumentano i trasferimenti dal Sud verso il Nord

Nel 2021 ammontano a circa 112mila i trasferimenti dai comuni meridionali verso quelli settentrionali, in lieve aumento (+3%) rispetto al 2020.

Le regioni dalle quali si va via: Campania, Sicilia e Puglia

La regione del Sud da cui si parte di più è la Campania (30% delle cancellazioni dal Mezzogiorno), seguita da Sicilia (23%) e Puglia (18%). In termini relativi, rispetto alla popolazione residente, il tasso di emigrati più elevato si ha in Calabria (circa otto residenti per 1.000).

Emigrazione prevalentemente verso in Lombardia ed Emilia Romagna

La regione verso cui si dirigono prevalentemente questi flussi è, in termini assoluti, la Lombardia (28%) ma, in termini relativi, l’Emilia-Romagna è quella che li attrae di più (quattro trasferimenti dal Mezzogiorno per 1.000 residenti).

Crotone ha il tasso di emigrati più elevato

La provincia del Mezzogiorno da cui si registrano più partenze verso il Centronord è Napoli in termini assoluti (17mila partenze), mentre Crotone ha il tasso di emigrati più elevato: 11 residenti su 1.000 che si spostano al Centro-nord.

Gli stranieri che arrivano in Italia

Nel 2021 si sono poi registrate 244mila iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadini stranieri (+27% rispetto al 2020). Tra i paesi europei l’Albania è il secondo paese di origine dei flussi di immigrazione con oltre 22mila iscrizioni (+28,4% rispetto al 2020), seguita dall’Ucraina (9mila, +68,6%).

Gli immigrati provenienti da Africa e Asia

Tornano a essere consistenti i flussi di provenienza africana, in particolare quelli dal Marocco (oltre 15mila, pari a +23%, rispetto al 2020). Per quanto riguarda l’Asia, sono quasi raddoppiati i flussi dal Bangladesh (15mila, +87%); numerosi anche gli immigrati provenienti da Pakistan (14mila, +48%) e India (11mila, +56%).

Gli italiani che ritornano in patria

Venendo agli italiani che ritornano in Patria, il rapporto Istat rileva che nel 2021 ci sono stati 75mila rimpatri, in aumento del 34% rispetto al 2020. Il 27% provengono da Regno Unito e Germania.

Un quarto delle persone espatriate possiede la laurea

Nel 2021 oltre la metà degli espatri ha origine nelle regioni nel Nord Italia: in particolare partono dal Nord-ovest del Paese circa 29mila italiani (30,6% degli espatri) e dal Nord-est oltre 21mila (22,5%). Nel decennio 2012-2021 è espatriato dall’Italia oltre 1 milione di residenti, di cui circa un quarto in possesso della laurea.