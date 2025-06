Parla il comandante della polizia municipale di Palermo

“A luglio le somme destinate agli agenti della polizia municipale verranno pagate. Me lo ha assicurato il sindaco Roberto Lagalla che ha firmato i progetti previsti dal ministero dell’Interno per una maggiore sicurezza in città con i servizi aggiuntivi”.

Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello che ha voluto gettare acqua sul fuoco su una polemica nata in merito alle somme destinate dal Viminale per la sicurezza. “I progetti sono stati firmati dal sindaco e rappresentano una novità. C’è stata una interpretazione delle norme non corretta.

Le cifre circolate in questi giorni sui giornali non corrispondono al vero e non si tratta di straordinari anche perché i soldi non sono del Comune ma del ministero destinati proprio alla polizia municipale”.

Un incontro con i giornalisti per fare chiarezza- “Si è parlato di ore di lavoro di straordinario pagate per tre volte – ha detto Colucciello – mi sono ritrovato per tre giorni sul giornale. E’ stata raccontata una parte della storia. Non tutta e questo ha creato problemi tra la polizia municipale e la città. Questi progetti non sono nati di iniziativa della polizia municipale ma si tratta di progetti approvati dal ministero dell’Interno, dopo un passaggio con il comune e la prefettura”.

Nel corso della conferenza stampa il comandante ha tenuto a precisare che saranno garantiti tutti i servizi anche se a fronte di una pianta organica che prevede 1700 agenti, a disposizione per i servizi in strada ci sono 110 agenti idonei su 800 in servizio. “Garantiremo il concerto di Gigi D’Alessio, quello di Radio Italia e il Festino come ha sempre fatto la polizia municipale – aggiunge il comandante della polizia municipale – Grazie a queste somme riusciremo a garantire servizi aggiuntivi per garantire una maggiore presenza nei luoghi della movida e nelle borgate marinare, da Mondello a Sferracavallo, all’Arenella e a Vergine Maria. Qui in estate serve un maggiore controllo”.