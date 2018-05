Momento commovente per la missionaria insieme alla famiglia

Nella vita ci sono degli avvenimenti, momenti, istanti che lasciano un segno per sempre. Così è stato per suor Guadalupe del Bambino Gesú, Sorella Minore di San Francesco, di 25 anni nata a Sogamoso, Colombia .

Suor Guadalupe da due anni, con grande gioia per chi la conosce, così piena della letizia del Signore, vive nella comunità di Palermo delle Suore minori di San Francesco e frequenta la nostra Facoltà Teologica palermitana di San Giovanni Evangelista.

Lo scorso 24 maggio 2018 suor Guadalupe ha incontrato per la prima volta in udienza privata il Santo Padre Papa Francesco.

”La profonda umanità del suo sguardo rimarrà impressa nella mia anima per sempre – ha detto la suora – Nessuna parola ma il mio giovane cuore, consacrato a Dio, si è incontrato con uno sguardo da Padre a figlia, segno forte della Paternità amorosa di Dio tra il suo popolo. Uno sguardo che dice tutto senza dire. Uno sguardo profondamente benedicente”.

Un momento particolare vissuto con la sua famiglia. “Ho condiviso questo giorno indimenticabile con la mia amata famiglia perché mio zio Julio Aníbal Riaño Velandia ad aprile scorso è stato nominato Ambasciatore della Colombia nella Santa Sede – aggiunge Guadalupe – Lui insieme alla mia cara zia Maria del Pilar Jaramillo Botero, hanno avuto l’amoroso desiderio che io vivessi con loro questo momento così significativo dove il caro zio Julio avrebbe consegnato le lettere Credenziali di Ambasciatore al Santo Padre.

È stato meraviglioso. veramente meraviglioso. Realmente nessuna parola riesce a esprimere l’intensità di quei momenti. Erano presenti i figli di mio zio Julio e mia zia Maria del Pilar, i miei cugini Felipe e Francisca e la cara zia Clara con lo sposo Carlos e mia cugina Valentina.

Grande intimità amabilità ,solennità, in quell’incontro in Vaticano da parte di tutti. Quel giorno ha scritto per sempre una delle più belle pagine della storia delle nostre vite: l’incontro con Papa Francesco.

Il nostro amato Papa la cui profondissima umanità e sensibilità dice tutto… anche solo con uno sguardo. E l’incontro con la mia amata famiglia che non vedevo da più di dieci anni. Grazie Signore per il Tuo Amore ”.

E diamo di cuore il benvenuto nella nostra bella Italia al Nuovo Ambasciatore di Colombia nella Santa Sede e alla sua famiglia.