La dea bendata fa tappa a Palermo. Nell’estrazione del Superenalotto di sabato 5 aprile, è stato centrato un “5” da 24.283,41 euro.

La giocata vincente è stata convalidata presso l’esercizio di Antonino Randazzo, in viale Strasburgo 231, come riportato da Agipronews.

Non si tratta del tanto ambito “6”, ma il premio incassato rappresenta comunque una bella somma per il fortunato giocatore palermitano, che con una semplice schedina ha portato a casa oltre 24mila euro.

Un colpo di fortuna che non cambia la vita, ma che può certamente alleggerire qualche spesa o permettere uno sfizio extra.

L’ultimo jackpot milionario, da 88,2 milioni di euro, era stato centrato a Roma il 20 marzo scorso, a testimonianza di come la vincita massima sia sempre possibile, anche se rarissima.

Per la prossima estrazione, in programma martedì 8 aprile, il montepremi riparte da 16,6 milioni di euro. Intanto, a Palermo si brinda con soddisfazione. E chissà che la fortuna non decida di restare ancora un po’ in Sicilia.