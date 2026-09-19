Susanna D’Ignoti entra a far parte della squadra politica che fa riferimento a Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive.

D’Ignoti, già assessore comunale nella precedente legislatura a Villabate e prima dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia nell’attuale legislatura, avvia un nuovo percorso politico al fianco di Tamajo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e il lavoro sul territorio.

«Accolgo con piacere Susanna D’Ignoti nella nostra squadra – dichiara Edy Tamajo –. La sua esperienza amministrativa e la conoscenza del territorio rappresentano un contributo importante. Il nostro è un progetto che vuole coinvolgere persone capaci di stare tra la gente, ascoltare le esigenze delle comunità e trasformarle in proposte concrete. A Susanna rivolgo il mio benvenuto e l’augurio di buon lavoro».

«Ho scelto di intraprendere questo nuovo percorso politico con convinzione e con grande senso di responsabilità – afferma Susanna D’Ignoti –. Porto con me l’esperienza maturata nell’amministrazione comunale e soprattutto il rapporto costruito negli anni con i cittadini di Villabate. Ringrazio Edy Tamajo per la fiducia e per avermi accolta nella sua squadra. Continuerò a impegnarmi con passione, mettendo al centro il territorio, l’ascolto e le esigenze delle persone».

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Luca Seminerio, referente di Edy Tamajo a Lercara Friddi, per il lavoro svolto e per il contributo dato alla nascita di questo nuovo percorso politico.

«A Luca Seminerio va il nostro sincero ringraziamento – sottolineano Tamajo e D’Ignoti – per la disponibilità, il lavoro di raccordo e la capacità di creare occasioni di confronto. Il suo contributo è stato importante per costruire questo nuovo percorso, fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla presenza nei territori».

L’ingresso di Susanna D’Ignoti rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di radicamento territoriale della squadra politica di Edy Tamajo, con l’obiettivo di consolidare una rete di amministratori, rappresentanti locali e cittadini impegnati nelle comunità siciliane.