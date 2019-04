sabato 20 aprile

Sven Vath, uno dei migliori dj di musica elettronica del mondo farà tappa a Palermo. Il padre della musica elettronica arriva in Sicilia per l’unica tappa italiana del suo tour internazionale. Sven Vath, considerato uno dei più grandi pionieri della techno music, infatti, sarà l’artista protagonista di sabato 20 aprile, a partire dalle 23, al Mob Disco Theatre, a Carini. Il word tour del maestro tedesco è partito lo scorso gennaio da Bangkok e terminerà a Ibiza proprio il giorno dell’apertura della stagione con il Cocoon, il party da lui inventato e che in questo 2019 festeggia 20 anni che lo vedono in consolle come applauditissimo resident dj.

Considerato come un innovatore della musica elettronica, Sven Vath porterà in Sicilia le hit che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Dopo una carriera di oltre un quarto di secolo, infatti, è riuscito a consacrarsi come trait d’union di due epoche, portando in pista quella musica in grado di far ballare insieme i ragazzi nati nello scorso secolo insieme a quelli del nuovo millennio.

Noto anche come “R U Ready” e “Sam Vision”, è stato ribattezzato “Father”, ovvero papà. Una leggenda, dalla fama mondiale, capace di creare aspettative altissime negli appassionati che lo seguono da decenni in giro per il globo. Appena il giorno prima della tappa siciliana che segna l’ultimo grande evento della stagione firmata Mob Disco Theatre e Unlocked, Sven Vath sarà al Blue Marlin Ibiza di Dubai.