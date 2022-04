Si parla anche del Catania calcio escluso dalla serie C

Arriva anche in Sicilia lo switch off del digitale terrestre. Si passa così alla nuova tv digitale. La riorganizzazione riguarda tutte le reti, siano esse nazionali che locali. Il passaggio al nuovo standard verrà completato entro il prossimo anno, per consentire un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione. E’ questo l’argomento principale della puntata di Casa Minutella del 12 Aprile. Per parlare del digitale terrestre, al talk show condotto da Massimo Minutella sarà presente Maria Astone, presidente del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. Interverranno anche i protagonisti dell’informazione: Salvatore Cannata (direttore di Video Regione) e Giuseppe Speciale (editore del Gruppo TeleOne). Cercheremo anche di capire come se la cavano i siciliani con questa piccola nuova rivoluzione del telecomando.

Il Catania calcio fallito ed escluso dalla serie C

Nella seconda parte del programma, Casa Minutella si occupa della fine del sogno calcistico a Catania. La società di calcio etnea non disputerà le ultime quattro partite della stagione regolare e il club è stato cancellato dalla serie C. Da mesi, la società calcistica continuava la sua attività in esercizio provvisorio, con la spada di Damocle del fallimento. Il Tribunale di Catania ha posto fine a questa agonia. La Federcalcio, poi, con un comunicato ufficiale ha deliberato la revoca dell’affiliazione alla Calcio Catania SpA e lo svincolo dei giocatori tesserati.

Il Festival di Massimo Minutella a maggio al Golden di Palermo

La puntata di Casa Minutella si concluderà, come da tradizione, con un focus su cultura e spettacolo. Con Chris Clun, Stefano Piazza, Carlo Kaneba e Giovanna D’Angi, verrà presentata l’edizione 2022 del Festival. L’appuntamento è al Teatro Golden di Palermo ai primi di maggio.

Casa Minutella è in onda il martedì e il giovedì, a partire dalle 14,45, in diretta su BlogSicilia e Video Regione, canale 16 del digitale terrestre.