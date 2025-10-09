L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Sicilia esprime la propria piena solidarietà e vicinanza ai militari dell’Arma impegnati nei delicati controlli svolti nella mattinata di ieri nel quartiere Zen di Palermo, durante i quali si sono verificati momenti di forte tensione e resistenza da parte di alcuni residenti.

L’episodio, che ha visto i colleghi operare in un contesto complesso e potenzialmente sfavorevole, testimonia ancora una volta il sacrificio, il coraggio e la professionalità con cui quotidianamente le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri garantiscono la sicurezza dei cittadini, anche nei territori più difficili.

USIC Sicilia condanna fermamente ogni forma di ostilità o aggressione nei confronti delle forze dell’ordine e rinnova il proprio sostegno a tutti i colleghi coinvolti, auspicando che venga sempre riconosciuto e valorizzato il loro impegno costante al servizio dello Stato e della legalità.