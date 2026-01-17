“Forza Italia è un partito democratico, il segretario lo sceglie il congresso. Non c’è nessuno che può dire tu levati e tu resta. In vista delle elezioni 2027, poi, Forza Italia non ha intenzione di cedere la Sicilia”.

E’ netto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo ai giornalisti al teatro Politeama di Palermo all’ingresso dell’evento organizzato dal gruppo azzurro all’Ars: “da 30 anni protagonisti a servizio del paese”.

In teatro c’è, naturalmente, Renato Schifani con il quale Tajani si è incontrato a Palazzo d’Orleans prima di arrivare al Politeama. Hanno parlato di un accordo che riguarda dazi ed export per sostenere la produzione siciliana. Ma c’è anche tutto il gruppo Parlamentare, padrone di casa, c’è il popolo azzurro e ci sono tanto il segretario regionale Marcello caruso quanto il segretario di Catania, l’eurodeputato Marco Falcone protagonista dell’attacco di ieri a Caruso poi parzialmente mitigato dopo le reazioni negative anche dei critici.

Tajani bacchetta le fughe in avanti

E il segretario Tajani, sotto la pressione dei giornalisti, bacchetta le fughe in avanti: “Il partito è vivo e vivace, non è una caserma. E’ un partito democratico e i segretari li eleggono i congressi – ribadisce sottolineando anche che nessuno può dire a qualcuno levati o a qualcuno resta. Il segretario siciliano è Caruso poi deciderà il congresso se riconfermarlo o scegliere un altro segretario”.

Caruso: “Partito vivo, abbiamo fatto 50mila tessere”

Per parte sua Marcello Caruso aveva detto poco prima qual è la sua visione di Forza Italia parlando di un partito forte e vivo “che ha appena chiuso il tesseramento con 50mila tessere”.

Forza Italia non molla la Sicilia

Il Vice Premier e Ministro degli esteri risponde, poi, alle domande che riguardano i punti di crisi internazionale prima di tornare a parlare da segretario di partito. Guardando al 2027 è chiaro “Forza Italia non molla la Sicilia che già governa e governa bene. Per quanto ci riguarda la Regione è azzurra anche alle candidature del 2027” dice.

Schifani rilancia Tajani

Dal palco della manifestazione, invece, il Presidente della Regione Renato Schifani che è anche Presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia rilancia la candidatura di Tajani a segretario nazionale al prossimo congresso convinto che il segretario succederà a se stesso; cita Tamajo e il risultato alle Europee per ricordare quale sia stato il consenso raccolto che ha portato, in quella elezione, gli azzurri a diventare primo partito nell’isola. Prima aveva parlato da governatore: “Bisogna riformare il regolamento dell’Ars (per limitare il voto segreto ndr), mi sono fatto carico della realizzazione del polo pediatrico per invertire la rotta dei viaggi della speranza, stiamo realizzando opere storiche come i termovalorizzatori”