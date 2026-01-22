Il ciclone Harry “ha messo in ginocchio famiglie, imprese, attività commerciali, infrastrutture e interi comparti produttivi, parliamo di una situazione estremamente seria” dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo dopo la giunta regionale straordinaria, convocata dal presidente della Regione Renato Schifani, per deliberare la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a seguito dei gravissimi danni provocati dal maltempo nell’Isola. Il maltempo ha causato allagamenti, crolli, interruzioni della viabilità e gravi ripercussioni sulle attività economiche, in particolare nei settori del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo. “La dichiarazione dello stato di emergenza – prosegue Tamajo – è un passaggio fondamentale per attivare tutti gli strumenti necessari a sostenere i territori colpiti, accelerare gli interventi di messa in sicurezza e avviare le procedure per il ristoro dei danni subiti. Come assessorato alle Attività produttive saremo al fianco dei cittadini, degli imprenditori e di tutte le categorie produttive, ascoltando le esigenze che arrivano dal territorio e lavorando in sinergia con il governo regionale e nazionale affinché nessuno venga lasciato solo. In momenti come questi, le istituzioni hanno il dovere di essere presenti, concrete e rapide”.



