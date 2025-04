La Sicilia si prepara a vivere un momento importante per il proprio futuro produttivo e occupazionale. Giovedì 3 aprile 2025, dalle 10.00 alle 13.00, l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell’Università LUMSA di Palermo ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Sicilia laboratorio di sviluppo: risultati e prospettive”.

Un evento che si preannuncia strategico per comprendere quanto fatto finora e quali saranno le prossime tappe per rafforzare il tessuto imprenditoriale dell’isola.

A fare da portavoce della visione strategica della Regione Siciliana è l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, che ha così dichiarato: “Siamo davanti a una fase decisiva per il rilancio produttivo della Sicilia. Negli ultimi due anni abbiamo messo in campo misure strutturali per sostenere le imprese, attrarre investimenti e creare lavoro. Oggi più che mai dobbiamo rafforzare il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e imprenditoriale, puntando sull’innovazione e sulla qualità. Lavoriamo perché la Sicilia diventi davvero un laboratorio di sviluppo, capace di competere a livello nazionale e internazionale”.

Un incontro per fare il punto su risultati e prospettive future

L’appuntamento del 3 aprile sarà un’occasione per riflettere sui risultati delle politiche regionali degli ultimi anni, ma anche per guardare avanti, ponendo le basi per una nuova stagione di crescita sostenibile e innovativa.

Durante il convegno si parlerà delle azioni strutturali già messe in atto, dell’importanza dell’interazione tra pubblico e privato e del ruolo fondamentale, che il mondo universitario può avere nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo.

Insieme a Edy Tamajo saranno presenti relatori istituzionali di primo piano: l’assessore al Bilancio della Regione Siciliana, Alessandro Dagnino, il presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo, e il direttore generale dell’assessorato alle Attività Produttive, Dario Cartabellotta. Un parterre di esperti e decisori che permetterà un confronto a più voci, capace di restituire una fotografia concreta delle sfide e delle opportunità per il territorio.

Un’occasione per rilanciare la centralità della Sicilia

Il titolo scelto per l’incontro – “Sicilia laboratorio di sviluppo” – è già di per sé un programma: l’isola vuole affermarsi come luogo di sperimentazione di nuovi modelli produttivi, con uno sguardo rivolto all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle competenze locali. Il tutto in una logica di sinergia tra enti pubblici, imprese e università, nel segno di una cooperazione che possa trasformarsi in crescita concreta.

L’incontro del 3 aprile alla LUMSA sarà dunque non solo un momento di bilancio, ma anche un’occasione per tracciare nuove rotte e condividere una visione comune.

Una visione che, come ha ricordato Tamajo, punta a fare della Sicilia un territorio in grado di competere non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale.