Una fiaccolata ieri sera per Paolo Taormina a Palermo nel quartiere Bonagia. Qui il giovane di 20 anni ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia risiedeva insieme al padre e alla madre e alla sorella. In tanti si sono dati appuntamento in via del Visone e hanno raggiunto in silenzio la piazzetta di Bonagia dove è stato realizzato un murales che raffigura Paolo.

“Date valore agli affetti dei vostri cari e vivete ogni attimo intensamente perché la vita può togliervi tutto in un batter d’occhio”, c’è scritto nel murale. “Non voglio dire addio ma un semplice arrivederci. Sei sempre un vincitore, Gabrielino vive”.

Questa sera alle 21 allo Zen ci sarà la movida alternativa davanti alla chiesa di San Filippo Neri allo Zen, un momento di riflessione e preghiera come annunciato dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice durante la celebrazione dei funerali in cattedrale.