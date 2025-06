Fabrizio Tantillo è il nuovo coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia in Sicilia. La nomina, arrivata direttamente dal Segretario nazionale del movimento giovanile, Simone Leoni, segna un passo deciso verso il rinnovamento generazionale all’interno del partito guidato da Antonio Tajani.

A commentare con entusiasmo la notizia è il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Michele Mancuso, che parla di “una bandiera di speranza per la nostra terra”.

Mancuso: “Segnale forte per tutte le province siciliane”

“Vorrei esprimere le mie più sincere congratulazioni per l’elezione di Fabrizio Tantillo – dichiara Mancuso –. Per chi vive la politica ogni giorno, sapere che ci sono giovani capaci, che crescono con serietà, è un segnale forte. Sono certo che questa nomina darà slancio a tutte le province siciliane, a partire da Caltanissetta, dove tanti giovani già si impegnano con entusiasmo”.

Tantillo, avvocato trentenne di Palermo, non è nuovo all’impegno nel partito: è stato responsabile organizzativo del movimento giovanile nell’Isola e ha costruito nel tempo una rete solida di attivismo giovanile. La sua figura è considerata un punto di equilibrio tra esperienza sul campo e capacità di innovazione, due elementi chiave per coinvolgere le nuove generazioni nella vita politica.

Nuova stagione per i giovani azzurri

“Con il suo entusiasmo e la sua visione – aggiunge Mancuso – saprà valorizzare le energie che già oggi i giovani di Forza Italia esprimono in ogni provincia. Si apre una nuova stagione per il movimento giovanile: fondata su ascolto, partecipazione e presenza concreta nei territori”.

La nomina di Tantillo si inserisce in una fase di rilancio interno per Forza Italia, che punta a rafforzare la sua base giovanile per costruire una classe dirigente capace di affrontare le sfide del futuro con competenza e passione. L’obiettivo è chiaro: creare una rete di giovani attivisti e amministratori pronta a diventare protagonista della politica siciliana.