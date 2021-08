l'affondo sui conti

«Apprendiamo oggi (ieri, ndr) che la Giunta comunale, con un escamotage contabile la cui legittimità non può che lasciare perplessi, ha nascosto i costi della TARI dovuti agli extracosti sostenuti dalla RAP in un “Fondo passività potenziali per extracosti RAP”, utilizzando ben 16 milioni dell’avanzo di amministrazione. In altre parole, si toglie ufficialmente la somma dalla TARI, di cui i cittadini sono ben consci, e si nasconde nelle pieghe del bilancio, sempre e comunque a carico dei cittadini». Così Marianna Caronia, deputato regionale e consigliere comunale dell’opposizione, che attacca la giunta Orlando.

“Da Orlando una operazione opacità per nascondere l’aumento”

«Insomma – aggiunge – una vera e propria “operazione opacità” per nascondere ai palermitani un aumento dei costi a loro carico; un aumento che comporta tagli ai servizi perché quei 16 milioni avrebbero potuto essere usati per esempio per le manutenzioni stradali, i loculi fuori terra ai Rotoli, la sicurezza dei ponti. Il tutto mentre sul fronte regionale non si hanno notizie dei 7,5 milioni previsti dalla finanziaria regionale, mai trasferiti a Palermo, su cui chiederò formalmente un intervento della Commissione sulla verifica dell’attuazione delle leggi.

Ieri la delibera di Giunta

Il riferimento della Caronia è alla delibera di Giunta, approvata ieri dal Comune. SI tratta della delibera n. 305 del 30 luglio 2021, inerente all’undicesima applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto relativamente all’annualità 2021 in esercizio provvisorio.

La quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione disponibile ammonta complessivamente ad € 26.670.757,14. Le poste più significative sono i circa 16 milioni di euro (per la precisione € 16.100.000) destinati a coprire gli extracosti sostenuti da Rap a seguito della chiusura della sesta vasca discarica di Bellolampo; gli oltre cinque milioni (€ 5.070.757,14) vengono destinati al settore scolastico, mentre € 4.300.000 complessivi serviranno per finanziare alcuni progetti relativi al settore della Cittadinanza Solidale. Infine, un contributo di € 200.000 viene destinato alla Fondazione Teatro Massimo di Palermo per il completamento dell’impianto antincendio.

La posizione dell’assessore al Bilancio

“Con la delibera di giunta – spiega l’assessore al Bilancio e rapporti con Rap, Sergio Marino – si è provveduto a destinare le somme ancora disponibili sul plafond dell’avanzo vincolato pari 33 milioni circa. L’avanzo disponibile pari a circa 26 milioni, al netto dei 7,3 milioni già utilizzati è stato destinato per diverse finalità con particolare attenzione al sociale ed alla scuola. Di particolare importanza e la destinazione di 16,1 milioni destinati alla Rap per la copertura degli extracosti sopportati nel 2020 per conferire fuori Palermo i rifiuti a seguito della chiusura della sesta vasca. Un impegno assunto dal sindaco per garantire alla rap ulteriore solidità finanziaria e consolidare un clima di serenità nei rapporti con le rappresentanze dei lavoratori”.